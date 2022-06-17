به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار اباذر سالاری ظهر جمعه در حاشیه رزمایش الی بیت المقدس بیان داشت: در این رزمایش که در نواحی‌تابعه‌سپاه‌هرمزگان‌برگزار شد، آخرین تاکتیک‌های دفاعی، امنیتی و امدادی مورد تمرین قرار گرفت.

سرتیپ دوم‌پاسدار سالاری‌در این رزمایش جهاد تبیین را از وظایف بزرگ بسیجیان دانست و افزود: بسیجیان باید در خانواده و جامعه با بصیرت افزایی و روشنگری برای بیان حقایق نظام تلاش کنند.

فرمانده سپاه امام‌سجاد (ع) هرمزگان با اشاره به اینکه دشمن با شائبه افکنی به دنبال تغییر فکر مردم است گفت: حضور بسیجیان در عرصه‌های مختلف می‌تواند نقشه شوم دشمنان را خنثی کند.

سردار سالاری گفت: رزمایش بیت المقدس به مدت ۲ روز در روز های‌چهارشنبه ۲۵ خرداد و پنجشنبه ۲۶ خرداد ماه و با شعار "بسیج پاره تن مردم" با حضور اقشار مختلف بسیج و در قالب گردان‌های بیت المقدس و کوثر برگزار شد.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام اهداف این رزمایش را بالابردن توان و آمادگی رزمی یگان‌های بسیج و آماده سازی یگان‌ها برای انجام عملیات‌های واقعی امداد و نجات، هم افزایی، وحدت و انسجام بین اقشار بسیج و آحاد جامعه برشمرد.

گفتنی است در این رزمایش فرماندهان نظامی و انتظامی، جمعی از مسئولین ادارات و نهادها در شهرستان‌های‌هرمزگان حضور داشتند.