دشمن درپی واژگون کردن حقیقت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا دروندپور در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه زرین دشت، ضمن قدردانی از حضور با شکوه دهه هشتادی و نودی های زرین دشتی در اجتماع بزرگ سلام فرمانده اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که دشمنان درجه یک ما با هم متحد شده اند تا مردم را نسبت به آرمانهای نظام و انقلاب دلسرد کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب با استفاده از فضای مجازی و حقیقی به دنبال دمیدن روح یاس و نا امیدی در مردم هستند، تاکید کرد: در جریان اصلاح ساختار اقتصادی کشور، دشمنان تمام تلاش خودشان را کردند تا مردم را به خیابان‌ها بکشانند و امید هم داشتند که چنین اتفاقی می‌افتد که خوشبختانه باز هم در محاسباتشان دچار اشتباه شدند.

امام جمعه زرین دشت خواستار هوشیاری هرچه بیشتر مردم در جریان تحریف شد و بیان داشت: دشمن به دنبال این است که حقیقت انقلاب را واژگون و از این انقلاب هویت زدایی کند در حالیکه انقلاب ما بر اساس حکومت مردم سالاری دینی شکل گرفته و آرمان آن هم تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای آموزه‌های دینی است.

حجت الاسلام دروند پور با اذعان بر اینکه تشکیل حکومت اسلامی محدود به کشور ایران نیست، یادآور شد: باید پرچم حکومت اسلامی در جهان برافراشته شود، زیرا مهمترین اهداف مقدس انبیا علیهم السلام هم ایجاد یک حکومت اسلامی در سطح جهان است که شعارش بر مبنای فطرت انسان‌ها و مبارزه باظلم، استثمار و بردگی است.

خطیب جمعه زرین دشت عنوان کرد: هدف از ایجاد حکومت اسلامی ایجاد دوستی و برادری، ایثار، خیر خواهی، کمک، محبت و بندگی خداوند متعال است.

او راه رسیدن به اهداف حکومت اسلامی را ایستادگی و مقاومت در برابر کسانی دانست که مخالف تحقق حکومت اسلامی با این عناوین هستند.

دروند پور در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم آگاهی بخشی مردم‌در جهاد تبیین تاکید کرد و گفت: وظیفه ما تقویت نیروهای انقلابی در دو حوزه جنگ نرم و جنگ سخت است زیرا دشمن هم در این دو حوزه مشغول فعالیت است.

امام جمعه زرین دشت همچنین با اشاره به سخنان نخست وزیر اسرائیل در هفته گذشته که عنوان کرده بود که دوران «مصونیت» رژیم ایران به پایان رسیده است، متذکر شد: استراتژی جدید اسرائیل در خصوص ایران از بین بردن جریان مقاومت یعنی کشورهای سوریه، لبنان، فلسطین، عراق و یمن است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان زرین دشت ابراز کرد: خود مقامات امنیتی رژیک اسرائیل پس از گُنده‌گویی نفتالی بنت بیان کرده‌اند که این راهبرد یعنی انگشت کردن در چشم ایرانیان است که یک اقدام غیر ضروری و ممکن است انگیزه آن‌ها را برای شدیدتر کردن انتقام افزایش دهد.