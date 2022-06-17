سازمان تبلیغات اسلامی شجره طیبه انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد میرزایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر بیله سوار اظهار کرد: تقوای الهی وسیله‌ای برای حفظ ایمان انسان برای رسیدن به رشد و کمالات و غایت هستی که همانا تقرب به مقام الهی است.

وی با اشاره به احادیث، آیات و روایات مختلف خدمت به مردم و گره گشایی از مسائل و مشکلات مؤمنین را از برترین و واجب ترین اقسام تقوا دانسته بر فرهنگ سازی این امر مهم تاکید کرد.

حجت الاسلام میرزایی ادامه داد: اعمال انسان فقط به نماز و روزه ختم نمی‌شود و دین مبین اسلام به ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها برنامه و نظارت دارد و یکی از موارد مهم تاکید اسلام و انبیا و اولیا الهی خدمت به مردم با خلوص و صداقت واقعی است.

وی افزود: خدمت رسانی به مردم تنها بر عهده دولت مردان و مسئولین دولتی نیست و مردم باید در این کار مهم همیاری و همکاری داشته باشند و این فرهنگ ارزشمند در جامعه نهادینه شود که مردم در این گونه کارها معنوی و الهی از همدیگر سبقت بگیرند.

خطیب موقت جمعه بیله سوار با تبریک فرارسیدن سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: فرمان تاریخی امام راحل مبنی بر تأسیس نهاد انقلابی سازمان تبلیغات اسلامی نشان از درایت بالای ایشان در کشورداری و این سازمان شجره طیبه انقلاب است.

حجت الاسلام میرزایی بیان کرد: پس از جنگ روسیه و اکراین، جهان وارد مرحله جدیدی از قدرت شد و آن مؤلفه قدرت و امنیت غذایی بود که جمهوری اسلامی ایران در این راستا با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، جز کشورهای شاخص غرب آسیا است.

وی با اشاره به ماجرای سرقت از صندوق امانات بانک ملی تهران، از مدیریت هوشمندانه و اقدامات انقلابی و جهادی پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای دستگیری سارقان در کمترین زمان ممکن، تقدیر و تشکر کرد.