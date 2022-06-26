کلید امنیت خلیج فارس در دست رزمندگان جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان زیراهی شنبه شب در یادواره «شهدای مجنون» و ۳۳ شهید پایگاه مقاومت امام حسن عسکری (ع) شهرستان گناوه اظهار داشت: اگر فضای شهادت در جامعه‌ای حاکم شود آن جامعه شکست ناپذیر خواهد بود.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه افزود: در فرهنگ شهادت چه بکشید و چه کشته شوید هر دو افتخار است و اگر چنین فرهنگی حاکم شد همه جوانان مشتاقانه از جامعه و انقلاب و حکومت دفاع خواهند کرد.

وی گفت: عزت امروز اسلام، مسلمین و کشور ما مدیون فداکاری‌های شهدا، ایثارگران و رزمندگان است و ملت ما مدیون جوانانی است که دل از خانواده و خانه و زندگی بریدند و در مقابل دشمن تا دندان مسلح که تمام دنیا حتی ارتجاع منطقه از آن حمایت می‌کرد، سینه سپر کردند و ایستادند.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ شهادت نه تنها یک جامعه را بیمه می‌کند بلکه وقتی این فرهنگ حاکم می‌شود انفاس قدسی آن در کالبد جامعه دمیده می‌شود.

سردار زیراهی خاطرنشان کرد: ارزش کار خانواده‌های معظم شهدا با صبر و گذشت و فداکاری که داشته‌اند کمتر از مقام شهدا نیست و برگزاری اینگونه یادواره‌ها توفیقی که شامل حال همه ما شده است و ما باید این موهبت الهی را قدر بدانیم.

وی تصریح کرد: در هر جامعه برهه‌ای وجود دارد که اگر غفلتی صورت گیرد به اندازه یک تاریخ برای آن جامعه پشیمانی به دنبال دارد و برخی از اوقات مانند دوران دفاع مقدس در کشور ما نیز وجود دارد که اهمیت آن به اندازه یک تاریخ است.

وی گفت: در زمان شروع جنگ تحمیلی اگر مردم ما با دست خالی به میدان نمی‌آمدند و در برابر دشمن سد نمی‌کردند، خون شهیدان ما به زمین ریخته نمی‌شد، خانواده‌های معظم شهدا صبوری نمی‌کردند و مردم بر خدا توکل نمی‌کردند و در برابر دشمن آرایش جنگی نمی‌گرفتند کشور ما وضعیت کنونی آرامش و امنیت و اقتدار را نداشت.

وی گفت: با نگاهی به کشورها و جوامعی که در برابر دشمن ایستادگی نکردند را در حال حاضر می‌توان دید که در چه وضعیتی هستند و این وضعیت را در بسیاری از کشورهای همسایه می‌توان دید.

وی گفت: دوران دفاع مقدس یک جهاد فی سبیل الله بود که همه مشتاقانه در این جهاد شرکت می‌کردند در حالی که کسی آنها را مجبور به این کار نکرده بود بلکه حضور در این حماسه و جهاد را افتخار بزرگ می‌دانستند.

وی گفت: در همین شهرستان و در دوران دفاع مقدس آذوقه، مهمات و سلاح و نیرو توسط شناورها ی مردمی به جبهه اعزام و ارسال می‌شد و تجار گناوه سخاوتمندانه به جبهه کمک و پشتیبانی می‌کردند در حالی که کسی آنها را مجبور نکرده بود بلکه آنها آن را برای خود یک خیر و شرکت در جهاد فی سبیل لله می‌دانستند.

سردار زیراهی ادامه داد: هزاران جوان که تعداد آنها در این شهرستان نیز زیاد بود تنها با انگیزه الهی به سوی جبهه‌ها می‌رفتند و تنها انگیزه قوی معنوی قادر خواهد بود این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: امروز به برکت مجاهدت‌ها و رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس اقتدار، قدرت و عزت داریم و دشمن به گونه‌ای دیگر به کشور ما می‌نگرد و مجبور است که کشور ما را در معادلات راهبردی خود به عنوان یک قدرت در نظر بگیرد.

وی گفت: در نظم نوین جهانی جایی برای ضعیفان وجود ندارد و اگر کشوری ضعیف باشد در کوتاه‌ترین زمان ممکن تمام دستاوردهای آنها پایمال می‌شود کمااینکه در کشورهایی مانند سوریه، عراق، یمن، لیبی و افغانستان و کشورهای دیگر می‌بینیم.

وی گفت: استکبار بر قدرت خود تمرکز ویژه دارد و برای آن ارزش ویژه قائل است و اگر بدانند کشوری قدرت و زور دارد به خواسته آنها تن می‌دهند ولی اگر بدانند که ضعیف هستید به هیچ عنوان تن نمی‌دهند، در دنیای امروز اشرار عالم به هیچ وجه به کشورهای ضعیف رحم نمی‌کنند.

وی ادامه داد: در حالی که شناور کشور ما را در جبل الطارق گرفته بودند با کارهای دیپلماتیک فراوان آن را آزاد نمی‌کردند ولی زمانی که آنها تخلف کردند و کشور ما مقابله به مثل کرد دیده می‌شود که دادگاه رأی خود را درباره شناور کشور ما تغییر داد.

وی گفت: استکبار از آنجایی که به قدرت حساس است زبان قدرت را به خوبی درک می‌کند.

سردار زیراهی با اشاره به اینکه امروز کشور ما حقیقتاً قدرتمند است و در سه حوزه کشور ما در وضعیت بسیار مناسب و خوبی قرار دارد گفت: یکی از این حوزه‌ها، حوزه دفاعی و امنیتی و اشراف اطلاعاتی است که با تلاش سربازان گمنام اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران وضعیت امنیتی و آرامش خوبی بر کشور ما حاکم کرده است و علیرغم اینکه تلاش دشمنان بر این است که کشور مارا ناامن کنند ولی کشور ما یکی از امن ترین کشورها در حوزه غرب آسیا است.

وی گفت: در بحث دفاعی نیز با وجود نیروهای انتظامی و ارتش و سپاه و مرزبانی در جاهایی که امکان نفوذ دشمن وجود دارد حضور دارند و مقتدرانه از مرزها دفاع می‌کنیم و در وضعیت بسیار خوب قرار داریم.

وی اضافه کرد: می‌بینیم که هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی‌ها در فضای کشور ما وارد می‌شود و مورد هدف قرار می‌گیرد و جرأت تلافی ندارند چون می‌دانند اگر تلافی کنند بار دیگر خواهند خورد و آنها این قدرت را به خوبی درک می‌کنند.

وی گفت: در حوزه تهاجمی و بازدارندگی نیز کشور ما از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و حداقل می‌توانیم تا دو هزار کیلومتری فاصله از کشور خود زیرساخت‌های دشمنان را از بین ببریم و دشمن این را به خوبی می‌داند.

وی ادامه داد: در بحث بازدارندگی نیز همین است و در حالی که در دوران دفاع مقدس در مرزهای کشور خود با دشمن می‌جنگیدیم امروز مرزهای دفاعی ما هزاران کیلومتر از کشور ما فاصله دارد یعنی تهدید را از کشور خود دور کرده‌ایم.

وی گفت: اینکه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در حال تبلیغ علیه کشور ما هستند به همین دلیل است که ما هزاران کیلومتر دورتر از کشور خود اثرگذار هستیم.

وی ادامه داد: در حالی که روزگاری ما از خود در مقابل دشمن دفاع می‌کردیم امروز دشمن مجبور به دفاع است و ابتکار عمل در دست ما قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: امروز کلید امنیت خلیج فارس به دست رزمندگان نظام مقدس جمهوری اسلامی است و اشراف بسیار خوبی بر خلیج فارس داریم..

وی افزود: علیرغم آنکه این شناورهای دشمن سیستم‌های خود را خاموش کرده بودند به راحتی در چنگال رزمندگان ما افتادند و اروپایی‌ها که در کنار آنها بودند هیچ غلطی نتوانستند بکنند.

سردار زیراهی گفت: فرهنگی که بر جامعه و نیروهای رزمنده نظام اسلامی حاکم است، همان فرهنگ شهادت است و کسی که این فرهنگ بر او حاکم باشد ابایی از درگیری با دشمن ندارد.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: قدرت منطقه‌ای کشور ما نیز قابل مقایسه با سایر کشورها در منطقه غرب آسیا نیست و قدرت مقاومت به فضل الهی قدرت اول منطقه است.

وی تصریح کرد: در حالی که بالای ۹۰ درصد سوریه از بین دست بود و رزمندگان مقاومت و حاج قاسم سلیمانی این ورق را بعد از سه سال برگردانند.

وی گفت: امروز مقاومت آنقدر قدرتمند شده که سلاح‌های مورد نیاز خود را می‌سازد و کشور ما توانسته این نیروها را قدرتمند و توانمند کند که دشمنان به خوبی این مطلب را می‌دانند. و نیروی مقاومت اثرگذار است.

وی ادامه داد: به برکت خون شهدا و صبوری خانواده‌های معظم شهدا امروز از عزت و اقتدار ویژه ای برخوردار هستیم.

وی یادآور شد: کشور ما یک کشور بزرگ است و نمی‌تواند با سلاح‌های دیگر کشورها از خود دفاع کند لذا در زمینه تأمین سلاح نیز کشور ما همین گونه است و سلاح‌های موردنیاز را خودمان تولید می‌کنیم و با مجاهدت جوانان و دانشمندان داخلی کشورمان انواع پهپاد ها، و شناورهای موشک انداز و موشک‌ها نقطه زن از بالستیک تا کروز که می‌توانیم دشمن را تا هزاران کیلومتر تهدید کنیم که همه اینها به برکت خون شهدا و تجربه هشت سال دفاع مقدس میسر شده است.

وی با اشاره به اینکه مقاومت هزینه‌هایی هم دارد اما برکات زیادی در پی دارد گفت:: بعضی‌ها ناآگاهانه شعار رضا شاه روحت شاد سر می‌دهند اما باید بدانند که رضاشاه و فرزندش بزرگترین خیانت را به کشور ما کردند و در حالی که متفقین کمتر از یک لشکر وارد کشور ما شدند و حتی جرأت انداختن یک تیر به سمت دشمنان نداشت در اثر عدم مقاومت رضاخان میلیون‌ها نفر ایرانی در اثر گرسنگی و قحطی از دست داده است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: رضا شاه هر کاری انجام داد برای منافع انگلیسی‌ها بود و کارهای ضد فرهنگی زیادی را نیز در کشور انجام داد ولی هیچ کاری برای جامعه انجام نداد و امروز بوق تبلیغاتی در پی معرفی اوست در حالی که او و فرزندش بزرگترین خیانت‌ها را به کشور کردند.

وی گفت: در جریان حضور متقین در کشور ما هیچ اهمیتی به شاه نمی‌دادند ولی امروز ابرقدرت دنیا به رهبر ما نامه می‌دهد ولی رهبر ما می‌گوید که لیاقت جواب ندارد، و ابرقدرت دنیا جرأت نمی‌کند در خلیج فارس وارد و بخواهد تخلفی انجام دهد و امروز کشور ما قدرتمند است و این قدرت را مدیون شهدا هستیم.

وی با تقدیر از برگزاری یادواره شهدا ادامه داد: نیروهایی از استان بوشهر در عملیات باز پس گیری جزیره مجنون شجاعانه در مقابل دشمن ایستادند و تعداد ۹۶ نفر از آنها به شهادت رسیدند که تعدادی نیز از شهرستان گناوه بودند.