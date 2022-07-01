استیضاح وزیر راه و شهرسازی هنوز قطعی نیست

صدیف بدری در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: باید منتظر ماند و دید چه تعداد از نمایندگان طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا می‌کنند چرا که هنوز هیچ چیز در این حوزه مشخص نیست هر چند که همکاران ما در گذشته نیز با محورهای متعدد استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده بودند.

وی از استیضاح به عنوان حق قانونی نمایندگان مجلس و ابزار نظارتی آنها یاد کرد و گفت: استیضاح به منزله کنار گذاشتن وزرا نیست بلکه توضیح خواستن از وزراست تا در مسائل مختلف توضیحات قانع‌کننده‌ای را ارائه کنند.

نگران وضعیت تولید مسکن در کشور هستیم

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد آخرین وضعیت تولید مسکن در قالب طرح جهش تولید تصریح کرد: ما نگران آینده تولید مسکن در کشور به میزان چهار میلیون واحد در چهار سال و یک میلیون واحد در طول سال هستیم.

بدری افزود: هر چند این طرح شروع خوبی داشته اما با توجه به قیمت تمام شده بسیار بالا، آورده اشخاص کم و توان بازپرداخت تسهیلات نیز دشوار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۲۵ درصد حائزان شرایط آورده اولیه خود را برای طرح جهش تولید مسکن پرداخت کردند و ما همچنان نگران تولید مسکن هستیم که حتی در برخی از استان‌ها کار هنوز شروع نشده است.

بدری اضافه کرد: در حالی که در قانون از محل صندوق توسعه مسکن منابعی برای کمک به این طرح دیده شده بود اما در حال حاضر منابع صندوق مسکن در حد صفر است و انتظار می‌رود از محل تبصره ۱۸، ۳۰ هزار میلیارد تومان و از محل درآمد حوزه مسکن مهر نیز به این صندوق کمک شود تا امکان پرداخت تسهیلات به متقاضیان فراهم آید.

وی بیان کرد: حتی در روستاها نیز پرداخت تسهیلات کم بهره با ناهمواری‌هایی روبه‌رو شده که گله‌مندی روستاییان را نیز به دنبال داشته است.

بدری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بنده از آینده طرح نهضت ملی مسکن نگران هستم و امیدواریم با ورود شخص رئیس جمهور به این حوزه مشکلات و موانع هر چه سریع‌تر برطرف شود.

چاره‌ای جز ورود دستوری به حوزه اجاره‌نشین‌ها را نداریم

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی در مورد ورود دستوری قوای سه‌گانه به بخش اجاره واحدهای مسکونی تصریح کرد: برای کوتاه مدت این اقدام مناسب است اما باید در دراز مدت عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد.

وی ضرورت تولید و تأمین مسکن را به اندازه کافی برای ایرانیان یادآور شد و گفت: بازار مسکن باید به طور مشخص تنظیم و کنترل شود تا در بلند مدت بتوان سرپناهی مناسب برای همه اقشار تأمین کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: هشت میلیون خانوار در کشور اجاره‌نشین هستند و ما باید در حمایت از این مستأجران سقف مشخصی را در اجاره بها تعیین کنیم که قطعاً این حرکت پیامدهای خوبی را نیز به همراه خواهد داشت.