افزایش تعداد مراکز مشاوره ازدواج در کرمانشاه به ۱۷ مرکز

به گزارش خبرنگار مهر، صابر رحیمی ظهر پنجشنبه طی نشست خبری که با اصحاب رسانه به مناسبت هفته ازدواج برگزار شد، اظهار کرد: ۱۰ الی ۱۶ تیرماه در سراسر کشور هفته ازدواج نامیده شده و به همین مناسبت با شعار ازدواج آسان و آسمانی برنامه‌هایی تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به ویژه برنامه‌های هفته ازدواج، افزود: در این هفته جشن بزرگ ازدواج در روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه در نظر گرفته شده طی برگزاری مراسم نمادینی از پیوند یک زوج جوان تجلیل از مدیران، خیرین، سامانه‌ها و سایر فعالان در عرصه ازدواج در استان کرمانشاه به عمل می‌آید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه فعالیت ورزش و جوانان چهار مأموریت شامل نظارت بر ارائه تسهیلات در شبکه‌های بانکی، ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی در امر ازدواج، برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیش از ازدواج و نیز برگزاری برنامه و کارهایی به منظور ترغیب جوانان به ازدواج و تکریم خانواده هستند.

رحیمی با اشاره به میزان دریافت تسهیلات در امر ازدواج در سال ۱۴۰۰، بیان کرد: در سال گذشته ۲۶ هزار و ۶۹۷ نفر از جوانان موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌های شدند که این تسهیلات مبلغی بالغ بر ۲ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان بوده است.

وی به پیشرفت و افزایش مراکز مشاوره‌ای استان کرمانشاه اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۹۷ تنها ۲ مرکز مشاوره برای ارائه مشاوره و برپایی کارگاه‌های پیش از ازدواج برای جوانان وجود داشت اما اکنون یازده مرکز در حال فعالیت بوده و ۶ مرکز مشاوره دیگر نیز در حال دریافت مجوز برای راه اندازی هستند که تا پایان سال جاری به ۱۷ مرکز ارائه مشاوره برسیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در هفته ازدواج ارائه مشاوره برای جوانان به صورت رایگان اعمال خواهد شد و در نظر داریم که تا پایان سال جاری میزان برگزاری کارگاه‌های پیش از ازدواج را از ۲۱۰ تا به ۳۰۰ مورد ارتقا دهیم.

رحیمی با ابیان اینکه استان کرمانشاه در امر ازدواج جایگاه خوبی در کشور دارد، عنوان کرد: در حال حاضر استان کرمانشاه در زمینه ازدواج جز رتبه‌های برتر کشور بوده و در حوزه مربوط به جوانان بزرگترین و مجهزترین خانه جوان کشور را در استان کرمانشاه می‌توان مشاهده کرد.

وی تاکید کرد: به منظور رفع آسیب‌های اجتماعی موجود در استان کرمانشاه تفاهم‌نامه‌هایی با ارگان‌های مختلف امضا شده و در شورای ستاد ساماندهی استان نیز تمام مسائل مربوط به جوانان بررسی خواهد شد اما رفع مشکلات پیش‌رو جوانان و موانع موجود در پرداخت تسهیلات بانکی نیازمند دستوراتی از سوی مسئولین رتبه بالاتر است.