به گزارش خبرنگار مهر، در کنکور سال آینده سوالات عمومی از کنکور حذف می‌شود، تأثیر سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد خواهد رسید و کنکور کمی از جایگاه خود را به امتحانات نهایی سه سال دبیرستان خواهد سپرد؛ این مهم‌ترین تغییرات کنکور از سال آینده است که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ در سال‌های اخیر برگزاری کنکور همواره با انتقادات فراوانی رو به رو بوده است با این حال تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز منتقدان خود را دارد. سومین دورهمی فعالان عدالت آموزشی با بررسی همین موضوع روز دوشنبه ششم تیر ماه برگزار شد که طی آن موافقان و مخالفان شیوه جدید برگزاری کنکور به ارائه نظرات خود پرداختند.

حمیدرضا خان محمدی مشاور وزیر آموزش و پرورش در قرارگاه عملیاتی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سومین دورهمی فعالان عرصه عدالت آموزشی گفت: این دورهمی با محوریت کنکور و نسبت آن با عدالت آموزشی برگزار شد؛ در بخش اول این دورهمی به موضوع شبکه سازی پرداخت شد و هر فردی با معرفی خود، برنامه‌ها و اقداماتی را که در زمینه عدالت آموزشی انجام داده است؛ توضیح داد. بخش دوم این دورهمی هم با محوریت چالش اجرای کنکور و نسبت آن با عدالت آموزشی بود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: مهمانان سومین دورهمی عدالت آموزشی به ترتیب دکتر امانی از شورای عالی آموزش و پرورش، امیدی از فعالان حوزه مباحث آموزشی، آقای رفیعی از دانشگاه فرهنگیان، تراب زاده از اندیشکده دانشگاه امام صادق، واعظ پور از طرف گروه جهادی السابقون و موسوی از شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه حضور داشتند.

شیوه جدید برگزاری کنکور به عدالت نزدیک‌تر است

خان محمدی با بیان اینکه فعالان عدالت آموزشی در این دورهمی دو موضع مخالف و موافق را در خصوص قانون جدید برگزاری کنکور مطرح کردند، گفت: موافقان این موضوع را مطرح کردند که این قانون قطعاً ۱۰۰ درصد بدون اشکال نیست اما به عدالت نزدیک‌تر شده است؛ اضطراب را کاهش داده و به خاطر اینکه حد نصابی گذاشته است تا داوطلب دو بار در سال کنکور بدهد به عدالت نزدیک‌تر است تا اگر داوطلب شب آزمون کنکور بیمار شد؛ تمام فرصتش را از دست ندهد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: موافقان بحث دروس عمومی را مطرح کردند که با قانون جدید تنها نقاط تستی دروس عمومی مورد توجه نخواهد بود و به این دلایل در موضوع اول از این اتفاق دفاع کردند و اظهار داشتند که این مدل برگزاری کنکور زمینه‌ای برای پیاده سازی سند تحول است.

خان محمدی در خصوص اظهارات مخالفان شیوه جدید اجرای کنکور گفت: از سوی دیگر برخی موضع مخالف با قانون جدید برگزاری کنکور داشتند؛ دلیل اولشان این بود که ما رقابت را حتماً باز هم خواهیم داشت چرا که در رشته‌های خوب در دانشگاه‌های خوب، همه دانش آموزان معدل خود را بالا می‌آورند و اگر آزمون‌های نهایی درست برگزار شود؛ همچنان همه طی یک فرایند یکسان همچنان همه به کنکور نیاز دارند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: نکته دومی که مخالفان شیوه جدید برگزاری کنکور آن را بیان کردند این بود که مسئله کنکور مسئله جزئی بوده است که وزارت شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن ورود کرده است؛ که این هم در همان ابتدا با تذکر موافقان شیوه جدید برگزاری کنکور مواجه شد که حتی اگر این موضوع هم جزئی بوده باشد حل آن ضروری بوده است؛ موضوع دیگری که در این دورهمی به بحث و تبادل نظر رسید بحث درگیر کردن دانش آموزان و مدارس در سه سال است که از همان ابتدا فکر و ذهنشان درگیر آزمون‌های نهایی شود که عملاً تربیت به حاشیه می‌رود و به سند تحول باز هم بی توجهی می‌شود و با این رویکرد کسی به اقدامات مهارت محور و آموزش مهارت‌ها به دانش آموزان توجه نخواهد کرد.

مافیای کنکور همچنان وجود دارد

خان محمدی با اشاره به درآمدزایی مؤسسات کنکوری گفت: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد بحث اقتصاد کنکور است؛ مخالفان گفتند که اگر پای معلمان دروس عمومی را از بساط کنکور جمع کنیم آیا باز هم مافیای کنکور حذف خواهد شد؛ مافیای کنکور حذف نشده و بیشتر از قبل به سمت دروس اختصاصی می‌رود و فضا کاملاً به سمت مافیای کنکور می‌رود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در قرارگاه عملیاتی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی افزود: طبیعی است که وقتی هم بخواهند امتحانات نهایی را به کنکور نزدیک کنند؛ آن را سخت‌تر برگزار می‌کنند و این سخت گیری باعث افت تحصیلی و کاهش افت نمرات دانش آموزان می‌شود و تعداد مردودی‌ها و ترک تحصیلی‌ها اضافه خواهد شد و در کل سه دهک بالا طبق آماری که داده شده است جز رتبه‌های بالا در کنکور می‌شوند.