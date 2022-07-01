به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز (جمعه) در جشن وصال و آئین گرامیداشت هفته ازدواج که در تالار وحدت برگزار شد با توجه به جایگاه ازدواج در دین مبین اسلام و دیگر ادیان الهی، گفت: راهکار خانواده ساز وکار مربوط به خود را دارد و باید این امر معروف ترویج شود.

وی با بیان اینکه پیش قدم شدن برای ازدواج‌ها ارزشمند است، افزود: عشق ورزیدن، مودت و دلدادگی اساس زندگی است. ازدواج امر بسیار مبارکی است. نگران معیشت هم نباشید. هیچکس نبوده که معیشتش بعد ازدواج بدتر شده باشد.

رئیس جمهور، دولت را موظف به گسترش این معروف دانست و گفت: خانواده‌ها هم مهریه را سنگین نگیرند.

رئیسی گفت: ارزش مهریه همسر من و دخترهایم هرکدام کمتر از یک سکه بهار آزادی است.

وی به مسئولان مربوط دستور داد: مراکز امکانات تفریحی دولت و سازمان‌های دولتی در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد. آئین نامه‌ای آن را ظرف دو هفته تنظیم و به سراسر کشور ابلاغ کنید.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وام‌های ازدواج تسهیل شود، افزود: بانک‌ها برای انتظار زوج‌ها و دریافت وام زمان بگذارد. آئین نامه آن ظرف ۱۵ روز آینده تنظیم شود تا زوجین برای تسهیلات معطل نشوند.

رئیسی گفت: ما اعلام کردیم در طول ۴ سال، ۴ میلیون مسکن بسازیم. ما عقب ماندگی ساخت مسکن در سال‌های گذشته داریم. قانون ما را موظف و تسریع به تأمین مسکن برای زوج‌های جوان کرده است.

وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تعاونی‌هایی تشکیل دهد و از خود جوان‌ها کمک گیرید، با در اختیار گذاشتن زمین، تسهیلات و مصالح تا خود جوانان ساختن مسکن را شروع کنند.

در این آئین از برخی خیرین و فعالین حوزه ازدواج و خانواده تجلیل می‌شود.