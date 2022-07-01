ضرغام ابوحیدر به دام افتاد/داعشی که به اعدام ۶۰۰ عراقی اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، اداره کل امنیت حشد شعبی اعلام کرد که «ضرغام ابو حیدر»، تروریست داعشی و یکی از بارزترین عاملان جنایت اسپایکر را دستگیر کرده است.

در بیانیه اداره کل امنیت حشد شعبی عراق آمده است: این تروریست به اعدام ۶۰۰ نفر از شهدای جنایت اسپایکر اعتراف کرد.

اداره کل امنیت حشد شعبی در بیانیه خود اعلام کرد که در تلفن همراه این تروریست، ویدئوهایی وجود دارد که دست داشتن او در این جنایت را ثابت می‌کند.

این تروریست داعشی به گورهای جمعی اعتراف کرد که تاکنون کشف نشده است.

کشتار در پایگاه هوایی اسپایکر، کشتاری جمعی است که به‌دست تروریست‌های داعش و بقایای حزب بعث در پایگاه هوایی اسپایکر در تکریت عراق در ژوئن ۲۰۱۴ به‌وقوع پیوست.

۱۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۱ خرداد ۱۳۹۳) کنترل شهر تکریت، در ۱۵۰ کیلومتری بغداد به دست داعش افتاد. پس از تسلط داعش بر این منطقه فرمان حرکت به سوی بغداد و کربلا صادر شد. پایگاه هوایی اسپایکر که بزرگ‌ترین پایگاه هوایی کشور عراق محسوب می‌شود، در غرب منطقه تکریت و استان صلاح‌الدین واقع شده است. این پایگاه هوایی پیش از این با نام الصحرا شناخته می‌شد، اما آمریکایی‌ها نام آن را به اسپایکر تغییر دادند.

نزدیک به ۲ هزار عراقی در پایگاه هوایی «اسپایکر» به دست تروریست‌های داعش به شهادت رسیدند. نیروهای این گروهک تروریستی پس از به شهادت رساندن دانشجویان نظامی غیرمسلح، اجساد آن‌ها را درون رود دجله انداختند یا در گورهای دسته جمعی دفن کردند. برخی از این افراد نیز زنده به گور شدند.

به دستور فرماندهی پایگاه اسپایکر، تمامی افراد این پایگاه که عمدتاً دانشجویان نظامی بودند، ۱۵ روز مرخصی دریافت کرده و به آنان دستور داده شد برای خروج از پایگاه، مدرک و لباس نظامی همراه نداشته باشند. سربازان با کامیون‌های نظامی به نزدیکی بزرگراه تکریت-موصل منتقل شدند و از آن‌جا دل به جاده زدند و در پی یافتن ماشین‌های کرایه‌ای در مسیر توقف کردند. در همین حین، خودروی حامل تروریست‌های داعش، آن‌ها را به قصد رساندن به مقصد و کمک سوار کردند. در نهایت تروریست‌های داعش تمامی سربازان غیرمسلح پایگاه اسپایکر را اسیر و به کاخ ریاست‌جمهوری واقع در تکریت منتقل کردند. پس از بررسی‌ها و بازجویی‌های طولانی مدت در کاخ، عصر روز ۱۲ ژوئن کشتار آغاز شد.

داعشی حین اجرای کشتار جمعی سربازان اسپایکر، به صورت آنلاین اقدام به انتشار تصاویر نمودند که در آن فیلم‌ها، افرادی مسلح با چهره‌های پوشانده، در کنار رود دجله، با شلیک به سر سربازان، آن‌ها را به داخل رودخانه می‌انداختند. در تصاویر دیگر، تیرباران شدن سربازانی که دست‌هایشان بسته بود به تصویر کشیده شده است. جمعی از شهدای این فاجعه با چاقو سر بریده شدند. پس از این فاجعه انسانی، رسانه‌های داعش، برخی از عکس‌های کشتار را به همراه تیترهای ارعاب‌آور که احتمالاً برای ایجاد وحشت بین شیعیان گرفته شده بود، منتشر کردند.

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