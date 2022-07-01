شکست تیم دختران هندبال ایران برابر ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های هندبال پرزیدنت کاپ قهرمانی جوانان دختر جهان ۲۰۲۲، تیم ایران مقابل ایتالیا به میدان رفت و در نهایت با نتیجه ۳۵ بر ۲۰ شکست خورد.

نیمه نخست این دیدار با نتیجه ۱۹ بر ۱۰ به سود ایتالیا به پایان رسید و در نیمه دوم نیز ایتالیا با اختلاف ۶ گل به پیروزی رسید تا در نهایت ملی‌پوشان ایران با نتیجه ۳۵ بر ۲۰ مغلوب حریف شدند.

تیم هندبال جوانان دختر ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب سهمیه رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۲ به میزبانی اسلوونی شده بود.

این برای نخستین بار در تاریخ هندبال ایران است که تیم جوانان دختر ایران به مسابقات قهرمانی جهان راه پیدا کرده است.