سرود سلام فرمانده در یاسوج طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرود سلام فرمانده با حضور نوجوانان دهه هشتاد و نودی در یاسوج اجرا شد.
این برنامه در سایر شهرستانهای استان نیز برگزار شد.
استقبال بسیار مناسبی از اجرای این سرود در استان رقم خورد.
یاسوج_ سرود سلام فرمانده با حضور جمعیت کثیر از نوجوانان و خانواده ها در پارک ولایت یاسوج طنین انداز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرود سلام فرمانده با حضور نوجوانان دهه هشتاد و نودی در یاسوج اجرا شد.
این برنامه در سایر شهرستانهای استان نیز برگزار شد.
استقبال بسیار مناسبی از اجرای این سرود در استان رقم خورد.
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