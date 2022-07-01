سرود سلام فرمانده در یاسوج طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرود سلام فرمانده با حضور نوجوانان دهه هشتاد و نودی در یاسوج اجرا شد.

این برنامه در سایر شهرستان‌های استان نیز برگزار شد.

استقبال بسیار مناسبی از اجرای این سرود در استان رقم خورد.