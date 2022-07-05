سیدمحمد مولوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واکنش به سفر زیارتی حج تمتع استاندار خوزستان اظهار کرد: چنانچه یک فعالیت روی ریل خود باشد حتی با غیبت موقت یک مسئول، مشکلی پیش نمی‌آید ولی موضوع روی ریل نبودن خوزستان است.

وی افزود: اگر خوزستان روی ریل بود، برای عزیمت استاندار خوزستان به این سفر خودم، او را با خودرو تا فرودگاه همراهی می‌کردم و برای بازگشت نیز به استقبالش می‌رفتم هر چند که استاندار خوزستان برای رفتنش به ما اطلاع نداد ولی برای آمدنش به او گل می‌دادیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس با بیان اینکه از روز اول به استاندار خوزستان اعلام کردم که این استان سند توسعه ندارد، عنوان کرد: نگرانی ما از سفر استاندار خوزستان به حج تمتع، رفتن او در شرایط بی سندی خوزستان است.

مولوی تاکید کرد: این ۱۰ - ۱۵ روزی که استاندار خوزستان قصد دارد به فریضه دینی و اسلامی برسد، خوشحال هم می‌شویم ولی مجدداً می‌گویم که نگرانی ما از بدون سند توسعه بودن این استان است.

وی تصریح کرد: خوزستان بی برنامه است و هیچ‌گونه برنامه‌ریزی حتی برای پنج روز آینده ندارد؛ گرد و غبار، هوای گرم، قطعی برق، بی آبی و از بین رفتن احشام بخشی از بحران‌های فعلی استان خوزستان است ولی استاندار خوزستان برنامه‌ای برای رفع مشکلات ندارد و در این شرایط به سفر حج رفته است.

نماینده مردم آبادان در مجلس با تاکید بر اینکه به عملکرد استاندار خوزستان نمره خوبی را نمی‌دهم، گفت: افرادی که برای مدیریت به این استان می‌آیند چنانچه در قامت خوزستان نباشند، ما در مقابل آنها سکوت نخواهیم کرد.