ایمنی جاده های کرمان افزایش یابد/ لزوم کاهش تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار عصر دوشنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها با تاکید بر حضور فیزیکی پلیس و نیروهای راهداری در جاده‌ها گفت: حضور فیزیکی نیروهای پلیس در محورهای مواصلاتی اثرگذاری بیشتری نسبت به وجود دوربین‌های کنترل سرعت و نظارتی داشته و جوابگویی بهتری خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه حضور مداوم پلیس در جاده‌ها باعث خواهد شد که رانندگان بیشتر قوانین و دستورالعمل‌های رانندگی را رعایت کنند افزود: در حوزه ایمنی راه‌ها باید هم به صورت نرم افزاری و هم به صورت سخت افزاری کارکرد.

استاندار کرمان همچنین در کمیسیون ایمنی راه‌ها با اشاره به پر حادثه خیز بودن محورهای مواصلاتی شمالی استان گفت: باید کار را بر اساس مجموعه‌ای پلکانی تعریف کرده و بر اساس نیروهای انسانی مورد نیاز پیش رویم و از کاری شروع کنیم که خیلی سخت نباشد و همه دستگاه‌های ذیربط بتوانند همکاری کنند و به نتیجه برسد.