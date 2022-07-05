هنوز زمین سایت عملیات اجرای طرح های دریا تحویل نشده است

جبار فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هشت نقطه ساحلی برای عملیات اجرایی طرح سالمسازی دریا مشخص و تعیین شدند، گفت: متأسفانه تحویل زمین برای اجرای طرح با قدری تأخیر مواجه شد اما بنا داریم در سایت‌های تعیین شده، طرح‌های دریا را فعال کنیم.

وی ادامه داد: در طرح ضربتی، اقداماتی نظیر ایجاد سرویس بهداشتی، محل نگهداری لباس، محل استقرار ناجیان، تخت‌های آفتابگیر و سایبان صورت می‌گیرد.

وی افزود: در حال خرید تجهیزات و امکانات برای فعال سازی سایت‌های طرح‌های دریا هستیم و شهرداری‌ها موظف هستند از بودجه داخلی برای تکمیل طرح‌ها تأمین اعتبار کنند.

فرجی یادآور شد: تأمین و تخصیص ردیف خاص برای ساحل لازم است و طی هفته گذشته ردیف اعتباری خوبی برای طرح‌های دریا ابلاغ شده است.

مدیرعامل سازمان همیاری و شهرداری‌های مازندران از پرداخت حقوق و بدهی معوق ناجیان غریق خبر داد و گفت: همکاری ناجیان برای فعالیت در طرح‌های دریا خوب و مطلوب است.

وی با اظهار اینکه نوار قانونی دریا در اختیار منابع طبیعی است و برای ورود آن باید هماهنگی‌های لازم صورت گیرد، گفت: هر فرماندار در شهرستان‌ها موظف است تمامی هماهنگی لازم با دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی را انجام دهد.

۴۲۰ کیلومتر نوار ساحلی در مازندران وجود دارد.