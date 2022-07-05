دبیرخانه دائمی‌ جشنواره فیلم‌ کوتاه دفاع مقدس در قم ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی لقمان پور ظهر سه شنبه در نشست خبری آئین اختتامیه نخستین جشنواره فیلمنامه نویسی کوتاه دفاع مقدس و مقاومت شهادت قلم ابراز داشت: در آئین اختتامیه این جشنواره ملی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شرکت می‌کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قم با اشاره به علت واگذاری دبیرخانه جشنواره به قم گفت: همزمان با برگزاری کنگره ملی شش هزار شهید دفاع مقدس استان قم از بنیاد حفظ آثار تقاضا شد که جشنواره ملی شهادت قلم به میزبانی استان قم برگزار شود.

وی افزود: فیلم‌های دفاع مقدسی ارزشمند و اثرگذار می‌بایست در اختیار تهیه کنندگان علاقمند به این حوزه قرار گیرد و از این جهت نیازمند راه اندازی یک دبیرخانه متمرکز هستیم.

لقمان پور اظهار داشت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس باید سیاست‌گذاری و حمایت از فیلم‌های با محوریت دفاع مقدس داشته باشد از این رو پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی فیلم دفاع مقدس در قم را دادیم‌.

لقمان پور افزود: مجوز ایجاد دبیرخانه دائمی‌جشنواره فیلم کوتاه دفاع مقدس به قم داده شده است، این در حالیست که برگزاری سایر جشنواره‌ها در استان‌ها گردشی است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه از ۱۳ ملیت در استان قم شهید داریم نگاه جشنواره شهادت قلم در این استان بین‌المللی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قم گفت: اینکه اصرار داشتیم دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم‌کوتاه در قم باشد به علت شکوفایی استعداد و خلاقیت شهدای قم در دفاع مقدس است و قم با شش هزار و ۹۰ شهید استان ممتازی در دفاع مقدس بوده است.