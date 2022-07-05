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۱۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۵

فرماندار ریگان خبر داد؛

کاهش دید در جاده ریگان - چابهار/ آماده باش دستگاه های امدادی

کاهش دید در جاده ریگان - چابهار/ آماده باش دستگاه های امدادی

کرمان - فرماندار ریگان با اشاره به طوفان شدید در ریگان گفت: گرد و غبار موجب کاهش دید افقی در محور ریگان – چابهار شد.

مراد آبیار در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از صبح امروز سه شنبه شاهد بروز طوفان شدید در شهرستان ریگان هستیم، این مساله موجب بروز گرد و غبار و ریزگرد در منطقه شده است.

وی عنوان کرد: چندین روستا در محاصره طوفان و گرد و غبار هستند و همین مساله موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده است به همین دلیل گروه‌های امدادی به منطقه اعزام شده‌اند.

وی افزود: شاهد کاهش دید افقی در جاده‌های فرعی و اصلی شهرستان به خصوص جاده ریگان به چابهار هستیم و تیم‌های امدادی در این منطقه نیز مستقر شده‌اند.

وی گفت: ادارات ریگان امروز تعطیل بود ضمن اینکه طوفان به محصولات کشاورزی به ویژه نخل‌ستان ها نیز خسارت زده است.

وی از آماده باش دستگاه‌های امدادی در شهرستان خبر داد.

کد مطلب 5531367

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