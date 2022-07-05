کاهش دید در جاده ریگان - چابهار/ آماده باش دستگاه های امدادی

مراد آبیار در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از صبح امروز سه شنبه شاهد بروز طوفان شدید در شهرستان ریگان هستیم، این مساله موجب بروز گرد و غبار و ریزگرد در منطقه شده است.
وی عنوان کرد: چندین روستا در محاصره طوفان و گرد و غبار هستند و همین مساله موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده است به همین دلیل گروههای امدادی به منطقه اعزام شدهاند.
وی افزود: شاهد کاهش دید افقی در جادههای فرعی و اصلی شهرستان به خصوص جاده ریگان به چابهار هستیم و تیمهای امدادی در این منطقه نیز مستقر شدهاند.
وی گفت: ادارات ریگان امروز تعطیل بود ضمن اینکه طوفان به محصولات کشاورزی به ویژه نخلستان ها نیز خسارت زده است.
وی از آماده باش دستگاههای امدادی در شهرستان خبر داد.
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