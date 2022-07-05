به گزارش خبرنگار مهر، افشین ملایی صبح امروز سه شنبه در نشست با روسای انجمن ها و کمیته های فدراسیون ورزشهای همگانی با تاکید بر این که توسعه و گسترش ورزش همگانی بین مردم نیازمند عزم و حمایت ملی است خاطرنشان کرد: در دو سالی که مسئولیت فدراسیون را برعهده داشته ام با تمام توان تلاش کرده ام حساسیت ها نسبت به تندرستی مردم ایران را در بین مسئولان بیشتر کنم.

وی ادامه داد: برای ما هیچ چیز مهمتر از تندرستی مردم ایران نیست و وظیفه خود می دانیم در این راستا با تمام قدرت رو به جلو حرکت کنیم اما واقعیت این است که یک فدراسیون نمی تواند به تنهایی و بدون حمایت و پشتیبانی دولت و وزارتخانه های مرتبط وظیفه خطیر تامین تندرستی و نشاط ۸۵ میلیون ایرانی را به سرانجام برساند.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با تاکید بر این که باید عزم ملی برای مقابله با کم تحرکی وجود داشته باشد خاطرنشان کرد: تنها فدراسیونی هستیم که طبق وظیفه ذاتی برای تندرستی و نشاط مردم ایران تلاش می کنیم. شاید ما هم می توانستیم زیر سایه ورزش قهرمانی به امور جاری خود بپردازیم و کنار گود باشیم اما به میدان آمده ایم و با تمام توان و قدرت برای خدمت به مردم ایران تلاش خواهیم کرد.

وی همچنین همراهی موثر و حمایت جدی وزارت ورزش را لازمه حرکت ورزش همگانی دانست و گفت: انتظاری که از وزارت ورزش داریم زیاد است با وجود تلاش هایی که داشته ایم انتظار داریم حمایت این وزارتخانه از فدراسیون بیش از پیش باشد. کارهای بزرگی در فدراسیون ورزشهای همگانی صورت گرفته است و قطعا بازهم در وسط میدان خواهیم بود اما در تامین تندرستی و نشاط مردم بسیار عقب هستیم.

ملایی با بیان این که زمانی موفق هستیم که بیش از ۷۰ درصد مردم ورزش کنند خاطرنشان کرد: خبرهای تلخی از افزایش بیماری های ناشی از کم تحرکی و اضافه وزن در کشور به دستمان می رسد که شرایط را وخیم کرده است. انتظار ما این است که همه نهادها و سازمان ها به کمک ما بیایند تا از این آمارهای نامطلوب کم کنیم. واقعیت این است که وضعیت تندرستی و مشارکت همگانی مردم در ورزش خوب نیست و نیاز به کار جهادی وملی دارد.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی تاکید کرد: راه پرچالشی را در پیش داریم و حمایت از فدراسیون باید تقویت شود. تقابل با جبهه کم تحرکی به تنهایی دشوار است؛ اما با قدرت به جلو می رویم و طرح ها و برنامه های خودمان را به اجرا در خواهیم آورد.