«بی نام پدر» در همدان نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم زندی با بیان اینکه رمان «بی نام پدر» روایتگر داستان زندگی یکی از بدنام‌ترین و فاسدترین تیمسارهای رژیم شاهنشاهی است، گفت: این کتاب در مدت کوتاهی که به چاپ رسیده، موفق به کسب عناوینی چون برنده قلم زرین، شایسته تقدیر جلال آل احمد و شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی، نویسنده «بی نام پدر» را مدرس کارگاه داستان نویسی حوزه هنری همدان و از نویسندگان ارزشی استان اعلام کرد و افزود: «ما هم هستیم»، «به نام خدا من محمد بروجردی ام، مصاحبه نمی کنم»، «بخارهای رنگی»، «لی لی»، «کلاه پوستی ها»، «چهار پر» و «تفنگم رو زمین نذار» از جمله کتاب‌هایی است که سیدمیثم موسویان نویسنده «بی نام پدر» تاکنون به چاپ رسانده است.

مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان همدان در ادامه، میهمان ویژه این برنامه را «محمدرضا شرفی خبوشان» نویسنده کتاب‌های «عاشقی به سبک ون گوک»، «بالای سر آب ها»، «موهای تو خانه ماهی هاست» و «بی کتابی» عنوان کرد و گفت: این نویسنده ورامینی، افتخاراتی چون برنده کتاب سال دفاع مقدس، برگزیده پنجمین جشنواره داستان انقلاب و برگزیده جایزه جلال آل احمد را در کارنامه ادبی خود دارد.

زندی، استان همدان را دارای ظرفیت‌های بسیاری در عرصه ادبیات دانست و گفت: حوزه هنری استان همدان برای تقویت این ظرفیت و کشف استعدادهای جدید، کلاس‌های متنوعی در حوزه داستان نویسی و شعر برگزار می‌کند که برگزاری این نقد کتاب نیز در راستای رشد و تعالی نویسندگان استان است.

گفتنی است؛ این برنامه روز پنجشنبه ۱۶ تیرماه امسال در حوزه هنری استان همدان برگزار و در آن، اعضای کلاس‌های داستان نویسی مقدماتی، داستان نویسی پیشرفته، داستان برای نوجوانان، کارگاه رمان، کارگاه قلمک و نویسندگان حضور خواهند داشت.