گواهینامه درجه یک هنری به عزت الله فولادوند اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکنام حسینی پور مشاور مدیرعامل و مسلم کریمی معاون اعضا صندوق اعتباری هنر، به‌مناسبت روز قلم، امروز سه‌شنبه ۱۴ تیر به نمایندگی از پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر به دیدار عزت الله فولادوند رفتند.

کریمی با تبریک روز قلم به این چهره فرهنگی گفت: خدمات شما برای علاقمندان حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی با ترجمه آثار فیلسوفان صاحب نام به فارسی مشهود است و جامعه ادبی کشور قدردان زحمات شماست.

حسینی پور نیز در این دیدار گفت: استاد فولادوند افزون بر مقام علمی و ترجمه آثار ماندگار، انسانی وارسته و علاقمند به میهن است. شناخت عمیق او از تاریخ و تسلطش بر ادبیات پارسی شخصیتی منحصر بفرد از او ساخته است. او آموزگار اندیشه برای نسل جوان ماست و خوشحالیم که این شخصیت برجسته در زمره نامداران صندوق اعتباری هنر قرار دارد.

فولادوند در این دیدار ضمن تقدیر از اقدام ارزشمند صندوق اعتباری هنر از ابتکار اهدای گواهینامه درجه یک هنری هنرمندان با حضور در منزل ایشان، در خصوص وضعیت کنونی نشر و دغدغه‌هایش در خصوص حفظ حقوق مادی و معنوی مترجمان سخن گفت.

وی همچنین پاسداری از زبان فارسی را یکی از مهمترین وظایف تمامی مردم ایران خصوصاً دست اندرکاران فرهنگی عنوان کرد و گفت: زبان فارسی میراث ارزشمندی برای ماست که سبب حفظ هویت ملی می‌شود و همه ما خصوصاً در آموزش و پرورش موظف هستیم تمام تلاشمان را برای پاسداری از زبان مادری به کار بریم.

مترجم نامدار حوزه اندیشه با تأکید بر اهمیت تعلیم زبان فارسی و توجه به متون کهن در مدارس گفت: نسل جوان ما آشنایی صحیحی با میراث زبانی خود ندارد و از کلمات بیگانه بسیار استفاده می‌کنند. سیستم آموزشی و خانواده‌ها باید فرزندان این سرزمین را با اشعار اعجاب انگیز بزرگان ادب فارسی چون فردوسی، سعدی و حافظ آشنا کنند.

فولادوند افزود: در تاریخ تمدن افرادی که به فرهنگ و هنر پرداختند، ماندگار شدند. مگر می‌شود در عمل حافظ و سعدی را کنار گذاشت. خوشبختانه ایرانیان قدر میراث خود را می‌دانند.

همچنین وی قدردانی از اصحاب فرهنگ و هنر را موضوع مهم و ارزشمندی دانست و اظهار داشت: قدردانی از فعالان عرصه فرهنگ و هنر که نقش مهمی در ماندگاری هویت ما دارند، ریشه در تاریخ و فرهنگ کشور ما دارد.

در این‌دیدار گواهینامه درجه یک هنری در رشته ترجمه متون ادبی، لوح تقدیر و هدیه از سوی صندوق اعتباری هنر به این مترجم پیشکسوت اعطا شد و ایشان به عضویت صندوق اعتباری هنر درآمدند.

عزت‌الله فولادوند در سال ۱۳۱۴ به دنیا آمد. او پس از گذراندن تحصیلات پایه در تهران، جهت ادامه تحصیل عازم آمریکا شد و دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه را در دانشگاه کلمبیا گذراند.

عزت‌الله فولادوند از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۹ در سمت‌های مختلف در شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به کار بوده‌است. در کنار فعالیت‌های شغلی، به فعالیت‌های فرهنگی نیز پرداخت و چندین ترجمه از او در همان سال‌ها منتشر شد. ترجمه کتاب‌های "فلسفه کانت" و "آگاهی و جامعه" عزت‌الله فولادوند، به ترتیب در دوره‌های هشتم و نهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کتاب سال برگزیده شده است.