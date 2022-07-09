لشکر آسمانی؛ از شهدای دانش آموز تا دانش آموزان امروز

به گزارش خبرنگار مهر، از مرصاد تا پاوه؛ از دیدن مناطق جنگی تا آثار تاریخی همچون تاق بستان؛ حدود دو هزار دانش آموز و مربی را به استان کرمانشاه کشاند تا در اردوی راهیان نور دانش آموزی غرب کشور که به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان برگزار شده بود؛ شرکت کنند.

این اردو برای دانش آموزان دختر و پسر طراحی شده بود؛ روزهای شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱۲ تیرماه به اردوی پسران و روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵ تیرماه به دانش آموزان دختر اختصاص داشت.

برای گزارش برنامه‌ها و بررسی میزان تحقق اهداف از پیش اعلام شده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان به همراه دانش آموزان پسر راهی این مناطق عملیاتی شدیم.

تمامی دانش آموزان تا عصر جمعه ۱۰ تیرماه به اردوگاه تربیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در حاشیه شهر کرمانشاه قرار داشت، رسیده بودند و شب را به خوبی استراحت کردند.

پس از نماز صبح، روز شنبه بود که مسئولان برنامه ریزی برای اعزام اتوبوس‌ها به محل اولین برنامه را آغاز کردند؛ اولین برنامه بازدید از منطقه عملیاتی ارتفاعات بازی دراز بود.

دانش آموزان هر استان در یک اتوبوس از شهرهای خود به اردوی راهیان نور آمده بودند و برای بازدید هر یک از مناطق عملیاتی با همان اتوبوس خودشان راهی می‌شدند؛ این موضوع سوار شدن دانش آموزان و هماهنگی‌ها را آسان کرده بود.

حوالی ساعت ۱۱ به ارتفاعات بازی دراز رسیدیم؛ در منطقه‌ای نزدیک به شهرستان سرپل ذهاب؛ این ارتفاعات به دلیل موقعیت جفرافیایی بر شهرهای قصرشیرین، گیلان غرب و سرپل ذهاب اشراف و تسلط کامل دارد و به همین دلیل در هشت سال دفاع مقدس ارتش بعثی با هزینه فراوان بارها قصد تصرف این مناطق را داشت و مدتی این ارتفاعات در اشغال نیروهای دشمن بود.

پس از بازدید از یادمان شهدای بازی دراز، دانش آموزان به مسجد و حسینیه بازی دراز رفتند؛ بیان خاطرات دفاع مقدس و بزرگداشت یاد شهدا از مراسمی بود که پیش از نماز ظهر در حسینیه بازی دراز برگزار شد؛ برخی از دانش آموزان فرصت را غنیمت شمرده و در حین اجرای برنامه در کنار قبور شهدای گمنام ارتفاعات بازی دراز به خواندن نماز و زیارت عاشورا پرداختند.

بعد از صرف ناهار و نماز در حسینیه منطقه عملیاتی بازی دراز اتوبوس راهیان به سمت تنگه مرصاد حرکت کرد.

دشمنی منافقان و بیان رشادت‌های شهیدانی همچون شهید صیاد شیرازی در عملیات مرصاد و بیان خاطراتی از شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی همرزم این شهید از دیگر برنامه‌های بازدید از تنگه مرصاد بود. عملیات مرصاد عملیاتی برای شکست نیروهای مجاهدین خلق موسوم به منافقین بود که در عملیاتی با نام عملیات فروغ جاویدان قصد داشتند به کمک ادوات جنگی رژیم بعث عراق تا فتح تهران به پیش بروند.

پس از پایان این برنامه اتوبوس‌ها از سرپل ذهاب به سمت کرمانشاه و محل اسکان دانش آموزان راه افتاد؛ در میانه راه اتوبوس‌ها برای خرید سوغاتی هم ایستادند. بخش جذابی که دانش آموزان و مربی‌ها به خوبی از آن استفاده کردند.

هر یک از گروه‌های استانی با یک مبلغ روحانی به این سفر آمده بودند؛ پس از صرف شام و تا زمان خاموشی برای خواب فرصت مناسبی بود تا بچه‌ها در کنار هم صحبت کنند. بازی، بیان روایات و بحث‌های دینی و اعتقادی پای ثابت این دورهمی‌ها با حضور روحانی گروه‌ها بود.

البته بعضی از دانش آموزان هم بودند که بعد از دورهمی‌ها، به فضای باز بیرون ساختمان‌های اردوگاه آمده و از فضای دلنشین و مطبوع شبانه کرمانشاه استفاده می‌کردند.

روز دوم سفر دانش آموزان با یک برنامه بازدید از آثار تاریخی آغاز شد؛ بازدید از منطقه گردشگری و تاریخی طاق بستان برنامه‌ای جذاب برای دانش آموزان بود؛ بازار عکس دسته جمعی و تکی حسابی داغ بود و دانش آموزان از دیدن آثار باستانی و طبیعت زیبای اطراف طاق‌ها بیشترین استفاده را بردند.

پس از آن اتوبوس‌ها به سمت شهر زیبای پاوه حرکت کردند تا دانش آموزان نماز ظهر و عصر را در یادمان شهدای پاوه اقامه کنند.

محسن معذی روایتگر و از هم رزمندگان شهید چمران در پاوه با بیان اینکه پاوه در اوایل انقلاب بیش از ۶۵۰ شهید جان خود را در راه اسلام و انقلاب داد؛ گفت: اگر دیروز دشمنان ایران و انقلاب با اسلحه به دنبال اشغال پاوه بودند؛ امروز در فضای مجازی به دنبال اغفال ما هستند.

پس از اقامه نماز ظهر و عصر در یادمان شهدای پاوه، کاروان دانش آموزان به شهر کرمانشاه بازگشت تا در عصر همان روز یکشنبه در یادواره ملی شهدای دانش آموز شرکت کنند.

پیش از ورود دانش آموزان به محل برگزاری یادمان از آنان با اهدای بسته‌های یادگاری و سربندهای زرد رنگ منقش به نام انصار المهدی و آرم اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استقبال شد؛ اجرای سرود و نماهنگ و سخنرانی مسئولان برگزاری این اردو از برنامه‌های نخست یادواره بود.

پس از آن تشییع پیکر یک شهید گمنام ۱۸ ساله که به تازگی تفحص شده بود؛ دقایقی محل برگزاری یادواره را بیش از قبل به عطر و یاد شهدا مزین ساخت.

پایان بخش این مراسم سخنرانی حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و نماینده رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان بود که در این مراسم با بیان اینکه یک ششم شهدا و ایثارگران دفاع مقدس از دانش آموزان بودند؛ گفت: یکی از دلایلی که در دفاع مقدس تعداد زیادی دانش آموز شهید داریم این است که دانش آموزان عمدتاً پیک گردان بودند؛ آنها عاشق اسلحه‌های سبک یا تمیز بودند یا نوجوانان ۱۷ ۱۸ ساله عمدتاً بی‌سیم چی بودند؛ به همین خاطر هم بیشتر آنان انس زیادی با فرماندهان گردان داشتند.

دانش آموزان به دنبال دیدار با رهبر هستند

حاج علی اکبری با بیان اینکه دانش‌آموزان در دفاع از مقدس سرشار از خلاقیت بودند؛ گفت: آنان از تغییر تاریخ تولد از دستکاری در شناسنامه گرفته تا کسب رضایت از خانواده خلاقیت و ابتکارات زیادی داشتند؛ خود من در ماشین حمل یخ پنهان شدم تا به منطقه عملیاتی برسم.

پس از پایان صحبت‌های حاج علی اکبری، دانش آموزان از وی که نماینده رهبری در اتحادیه است؛ خواستند دیداری با رهبر انقلاب را برای دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان فراهم کند؛ آنان یک صدا فریاد می‌زدند حاج علی اکبری؛ دیدار با رهبری

یادواره شهدای دانش آموز که به پایان رسید اتوبوس‌ها مجدداً عازم اردوگاه شدند تا دانش آموزان شب را به خوبی استراحت کنند و فردا صبح عازم شهرهای خود شوند.