به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام ستاد مقابله با کرونا بر مبنای آمارهای واصله از دو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و سمنان شیوع بیماری کرونا با سویه جدید امیکرون یک بار دیگر در استان سمنان افزایش پیدا کرده و سبب تغییر رنگ بندی شهرستان‌ها شده است.

بر این اساس مهدی شهر و شاهرود در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند و دیگر شهرهای استان در شرایط آبی با همان تثبیت شده قرار دارند البته با توجه به شیوع بیماری کرونا بعید نیست که به سرعت دیگر شهرهای استان هم در وضعیت زرد کرونایی قرار گیرند.

ستاد مقابله با کرونای استان سمنان آماری را از ابتلای جدید این بیماری در استان منتشر نکرده اما شیوع به گفته مسئولان ذی‌ربط صعودی و بسیار هم سریع بوده است و این نشان می‌دهد که احتمالاً وارد پک هفتم بیماری کرونا خواهیم شد.

بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، بر خلاف هفته‌های اخیر که تعداد شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی در کشور، صفر بود در حال حاضر چهار شهر در وضعیت قرمز و ۱۴ شهر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۰۵ به ۱۴۲ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۴۳ به ۲۸۸ شهر کاهش یافت

گفتنی است محدودیت‌های شرایط زرد کرونایی از جمله رعایت فاصله گذاری، برگزاری مراسم با ۷۰ درصد ظرفیت و در فضا باز و… در شهرستان‌های شاهرود و مهدی شهر لازم‌الاجرا خواهد بود.

از مردم خواسته شده تا در صورت بروز علائم سردرد، تب، التهاب گلو و دستگاه تنفسی حتماً خود را دور از دیگران نگه داشته و به مراکز درمانی مراجعه کنند همچنین واکسیناسیون به خصوص دز سوم و تکمیل دوره دزهای واکسن کرونا دیگر توصیه مسئولان است.