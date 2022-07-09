به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمپور درباره به وجود آمدن بحث‌هایی در خصوص تغییرات در رأس کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران گفت: من هم اخبار مربوط به جایگزینی آقای اسکوچیچ را مثل شما دارم ولی نباید در این وضعیت بلبشویی که به وجود آمده است انتظار خبر خوش شنید. امیدوارم دو دستگی که رسانه‌ها می‌گویند هر چه زودتر برطرف شود.

سخنگوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال افزود: آقای ماجدی تکلیف را روشن کرده است. او گفت اسکوچیچ روی نیمکت تیم ملی فوتبال در جام جهانی خواهد نشست. صحبت‌های حاشیه‌ای به تیم ملی لطمه می‌زند. من امیدوارم از جاهای دیگر فشار نیاورند چون در گذشته بارها اتفاق افتاده است که دخالت کرده‌اند.

قاسمپور درباره احتمال برکناری اسکوچیچ و بازگشت کارلوس کی روش تاکید کرد: من قبل از انتخاب آقای اسکوچیچ معتقد بودم او نمی‌تواند شخص مناسبی باشد. شاید الان هم مخالف او باشم اما فکر می‌کنم زمان را از دست دادیم و شرایط طوری نیست که تغییر و تحول به کادر فنی بدهیم.

این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: گرچه در دوران کارلوس کی روش هم با او مخالف بودم. او نگاه بالا به پایین داشت و فدراسیون را رعیت خودش می‌دانست. او شناخت کافی از تیم ملی دارد اما فکر نمی کنم اخلاقش را تغییر داده باشد.

وی در ادامه گفتگوی خود با برنامه سلام صبح بخیر در خصوص تأثیرات مخرب دو دستگی در بین بازیکنان تیم ملی ایران ادامه داد: اینکه بازیکنان بخواهند اظهار نظر و تصمیم‌گیری درباره کادر فنی کنند شکل خوبی ندارد و اصلا ارتباطی به آنها ندارد. کسانی که می‌توانند در این باره تصمیم‌گیری کنند باید خیلی زود وارد ماجرا شوند.

قاسمپور در پایان گفت: اگر مسئولان ما وارد نشوند خیلی‌ها از این آب گل آلود ماهی خواهند گرفت. بازیکنان بزرگی داریم اما به هر حال نیاز است تا نشستی با این آقایان وجود داشته باشد. بازیکنان بزرگ تیم ملی ایران اجازه ندهند دو دستگی ایجاد شده و لطمه بخوریم.