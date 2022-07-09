کتاب «اولین پرواز مل» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اولین پرواز مل» به نویسندگی و تصویرگری کورِی تِیبِر و ترجمه معصومه نفیسی، در ۴۴ صفحه و قطع وزیری برای گروه سنی بالای سه سال منتشر شده است.

«اولین پرواز مل» داستانی خلاقانه و لطیف درباره پرنده‌ای کوچک و شجاع از نویسنده‌ای محبوب است که کتاب‌های تصویری‌اش تاکنون برنده چند جایزه بین‌المللی شده است. این کتاب همراه با داستانی هیجان‌انگیز، تصاویری جذاب و با لحنی لطیف و کودکانه به صورت غیرمستقیم به نترسیدن برای برداشتن اولین گام‌ها و تلاش برای موفقیت می‌پردازد.

از نکات ویژه این کتاب شیوه طراحی و تصویرگری آن است. در واقع این کتاب به نحوی طراحی شده که کودک همراه با کاراکتر اصلی داستان که می‌خواهد اولین پرواز خود را تجربه کند، ابتدا حرکت به سمت پایین را دنبال می‌کند و سپس در میانه داستان با چرخاندن ۱۸۰ درجه‌ای کتاب با پرنده کوچک اوج می‌گیرد و پرواز می‌کند.

همانطور که در خلاصه پشت جلد کتاب آمده است: «گاهی وقت‌ها ممکن است از بالا سقوط کنید به پایین، قبل از این که یاد بگیرید پرواز کنید به بالا»، نویسنده در این کتاب تلاش کرده تا به طور غیرمستقیم و ضمنی به طرح موضوعات مهم تربیتی کودک بپردازد.

کورِی تِیبِر نویسنده و تصویرگر این کتاب، از هنرمندان مطرح آمریکایی است و تاکنون جوایز متعددی برای نگارش و تصویرگری کتاب‌هایش دریافت کرده است.

معصومه نفیسی از مترجمان شناخته شده ادبیات حوزه کودک و نوجوان، این کتاب را به کودکان ایران تقدیم کرده و در ابتدای کتاب نوشته است: برای کودکان سرزمینم، پر پرواز آرزو دارم.