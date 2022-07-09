امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقم مصوبات سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی بیش از میانگین سایر استان‌ها بود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی ادامه داد: اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای خراسان شمالی از استان‌هایی با جمعیت ۲ و ۳ برابری ما، بیشتر بود.

وی افزود: ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های استانی است و به طور مشخص یک پروژه مشخص نشده لذا سهم شهرستان‌ها فعلاً مشخص نیست.

حسین پور گفت: البته برخی پروژه‌ها مشخص است؛ به عنوان نمونه جاده اسفراین به بجنورد ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار گرفته است.

نماینده اسفراین در مجلس تصریح کرد: درصد بودجه اختصاص یافته از سفر رئیس جمهور به اسفراین در قیاس با سایر شهرستان‌های استان بیشتر است.