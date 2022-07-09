به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، علی صالح آبادی با تشریح نتایج سفر به روسیه گفت: در این سفر گفتگوهای بسیار خوب و ارزنده‌ای با مقامات عالی و اقتصادی روسیه داشتیم و با توجه به تاکیدات روسای جمهور دو کشور به توسعه روابط پایدار اقتصادی بین ایران و روسیه مقرر شد در زمینه‌های مالی و بانکی زمینه‌های لازم را برای توسعه پایدار روابط ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه و اراده سیاسی دو کشور هم بر توسعه تعاملات اقتصادی هست، ادامه داد: خوشبختانه هم از طرف جمهوری اسلامی ایران و هم از طرف روسیه علاقه‌مندی قابل ملاحظه‌ای برای توسعه روابط وجود دارد، لذا در این خصوص مذاکرات خوبی انجام شد و امیدوارم که این مذاکرات در آینده زمینه ساز توسعه پایدار روابط دو کشور باشد.



وی افزود: در آینده نزدیک تفاهمات انجام شده در این سفر را اجرایی خواهیم کرد و نتایج آن را تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور خواهند دید.



رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: طبعاً استفاده از ارزهای غیر دلار و یورو و سایر موضوعاتی که تجار و فعالان اقتصادی بتوانند از بسترهای جدید استفاده کنند جزو مواردی است که مورد پیگیری قرار می‌گیرد و ان‌شاءالله ا باید نتایج آن را در عمل شاهد باشیم.



دکتر صالح‌آبادی درباره استفاده از پیام‌رسان‌های بومی به جای سوئیفت نیز گفت: هم اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، از سامانه‌های پیام‌رسان بین بانکی بومی استفاده می‌کند و روسیه نیز پیام‌رسان‌های بومی و مالی خود را دارد که می‌تواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد.



وی با بیان اینکه ایجاد بسترهای مالی، یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی به شمار می‌رود افزود: این سفر توانست زمینه‌های بسیار خوبی برای روابط تجار و بازرگانان دو کشور ایجاد کند.