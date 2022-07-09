به گزارش خبرگزاری مهر، امسال همزمان با سراسر کشور، مراسم دعا خوانی پر فیض عرفه در تخت فولاد در شش نقطه این مجموعه شامل گلستان شهدا، مسجد رکن الملک، حسینه همدانیان، تکیه کازرونی، تکیه صاحب روضات و تکیه آیت الله خوانساری برگزار می‌شود.

مراسم دعای پرفیض عرفه روز شنبه _هجدهم تیرماه_ از ساعت ۱۵:۳۰ در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود. در این مراسم زیارت عاشورا توسط مداح اهل بیت مهدی ناظمی قرائت خواهد شد.

حاج احمد اصفهانی، سیدروح الله حسینی و حاج مهدی منصوری سه مداحی هستند که دعای عرفه امسال در گلستان شهدا را قرائت خواهند کرد. بر این اساس، برای آسایش مردم خداجوی شرکت کننده در این آئین مذهبی، اطراف خیمه حسینی گلستان شهدا، چادرهایی جهت اسکان زائران تعبیه شده است.

مراسم عرفه از دیرباز در این مجموعه برگزار می‌شده است که امسال نیز با همت و مشارکت تشکل‌های مردم نهاد و هیئت‌ها رنگ و بوی خاص‌تر و و بهتری نسبت به سال‌های پیش خواهد داشت.