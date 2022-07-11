فعالان گردشگری برای حضور در نمایشگاههای خارجی توجیه می شوند

بهگزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه آموزشی و توجیهی ویژه نمایشگاههای خارج از کشور با حضور بیش از ۱۲۰ آژانس فعال حوزه گردشگری و مجریان برگزاری نمایشگاههای گردشگری خارج از کشور برگزار میشود.
با توجه به اینکه نمایشگاه بینالمللی گردشگری ژاپن (جاتا) ۳۱ شهریور تا سوم مهر ۱۴۰۱ در شهر توکیو و نمایشگاه فرانسه (تاپ رزا) ۲۹ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در پاریس برگزار میشود، بهمنظور آشنایی هر چه بیشتر دفاتر خدمات مسافرتی از چگونگی برگزاری این نمایشگاههای خارجی، جلسه مشترکی با حضور مدیران وزارت میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی و اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی گردشگری کشور و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی برگزار میشود.
این جلسه به همت انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی و مجری برگزاری نمایشگاههای گردشگری ژاپن و فرانسه بهمنظور چگونگی حضور فیزیکی و مجازی دفاتر خدمات مسافرتی و تشریح برنامههای جنبی این نمایشگاههای بینالمللی برگزار میشود و قرار است در این نشست آژانسهایی که علاقهمند به حضور فیزیکی یا مجازی هستند، آمادگی خود را اعلام کنند.
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