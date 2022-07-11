علیرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۴۲ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستانهای استان یزد بستری هستند.
وی ادامه داد: از این تعداد ۱۱ نفر به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: در شبانه روز گذشته ۲۶ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستانهای استان یزد پذیرش شده است.
اسلامی بیان کرد: در حال حاضر شهرستانهای اردکان، یزد، اشکذر و میبد در وضعیت آبی کرونایی و سایر شهرستانها در وضعیت زرد قرار دارند.
وی، همچنان بر تکمیل چرخه واکسیناسیون و رعایت شیوه نامههای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک در تجمعات تاکید کرد.
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