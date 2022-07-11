ثبت بیشترین تخلف فاصله غیرمجاز در محور اردبیل به آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، امید نسیمی بعدازظهر دوشنبه در بازدید از سامانه‌های هوشمند محور پارس آباد اظهار کرد: محور اردبیل-آستارا با ۵۰۹ هزار و ۴۱۱ تخلف بیشترین آمار تردد فاصله غیرمجاز را در بین محورهای استان به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه در فصل بهار ۷ میلیون تردد تخلف فاصله غیرمجاز در محورهای مواصلاتی استان اردبیل به ثبت رسیده است، گفت: محور نیر- اردبیل با ۵۸۰ هزار و۹۵ تخلف و محورآستارا-اردبیل ۵۶۹ هزار و۵۶ به ثبت رسیده است که ۸ درصد از کل ترددها مربوط به وسایل نقلیه سنگین است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل بیان کرد: هم اکنون ۷۴ دستگاه تردد شمار برخط ،۵۴ سامانه ثبت تخلفات سرعت و ۴۱ دوربین نظارت تصویری در محورهای استان فعال هستند.

نسیمی ادامه داد: میانگین سرعت متوسطه استان ۷۱ کیلومتر است که انتظار می‌رود رانندگان جهت حفظ سلامتی خود و سایر ترددکنندگان با رعایت قوانین راهور، سبقت و سرعت مطمئنه را در جاده رعایت کنند.

وی افزود: ۱۵۱ هزار و ۴۴۳ تخلف از طریق سامانه‌های هوشمند به پلیس راه کشور ارسال شده است که در سه ماهه گذشته ۱۹ هزار و۶۷۰ تخلف از طریق سامانه توزین حین حرکت و ۱۳۱ هزار و۷۷۳ تخلف نیز توسط سامانه ثبت تخلفات به پلیس راه کشور ارسال شده است.