احداث بازارچه مرزی ایران و عراق در شوش در دستور کاردولت قرار گیرد

محمد کعب عمیر در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: روز گذشته دیداری با وزیر کشور داشتهام و مسائل و مشکلات مختلف شهرهای شوش و کرخه در این دیدار پیگیری و دستورات لازم از سوی وزیر کشور صادر شد.
وی گفت: به دلیل فاصله کوتاه بین شهرستان شوش و کشور عراق درخواست احداث بازارچه مرزی به وزارت کشور اعلام شده و از دولت نیز انتظار میرود که برای احداث این بازارچه اهتمام جدیتری داشته باشد.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس افزود: از وزیر کشور درخواست کردم که این موضوع با اولویت ویژه در دستور کار قرار بگیرد چرا که قطعاً با احداث بازارچه مرزی ایران و عراق در شوش علاوه بر رونق اقتصادی نیز شاهد افزایش اشتغال هم خواهیم بود.
وی به جزئیات این نشست اشاره کرد و گفت: تخصیص اعتبار برای اجرای طرح توسعه و بازسازی حرم حضرت دانیال نبی (ع)، احداث هرچه سریعتر بازارچه مرزی ایران و عراق در شهرستان شوش، تخصیص کد روستایی به شهرک الله اکبر هفتتپه، بهسازی و آسفالت مسیر طریق الحسین (ع) عبدالخان به چذابه، ارتقای هفتتپه و روستاهای محور چعب به شهر از مسائل مهم نشست با وزیر کشور بود.
کعب عمیر بیان کرد: وزیر کشور در این نشست به صورت جداگانه دستورات لازم را نسبت به مسائل مختلف مطرح شده صادر کرد.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس با اشاره به دستورات وزیر کشور نسبت به مسائل و مطالبات اظهار کرد: تا آخرین لحظه پیگیر اجرایی شدن مسائل مختلف هستیم.
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