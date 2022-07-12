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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۱

در دیدار با وزیر کشور مطرح شد؛

احداث بازارچه مرزی ایران و عراق در شوش در دستور کاردولت قرار گیرد

احداث بازارچه مرزی ایران و عراق در شوش در دستور کاردولت قرار گیرد

شوش- نماینده مردم شوش در مجلس گفت: نظر به اینکه بازارچه مرزی در شوش توجیه اقتصادی خوبی دارد از دولت درخواست می‌شود که در احداث این بازارچه اهتمام جدی داشته باشد.

محمد کعب عمیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: روز گذشته دیداری با وزیر کشور داشته‌ام و مسائل و مشکلات مختلف شهرهای شوش و کرخه در این دیدار پیگیری و دستورات لازم از سوی وزیر کشور صادر شد.

وی گفت: به دلیل فاصله کوتاه بین شهرستان شوش و کشور عراق درخواست احداث بازارچه مرزی به وزارت کشور اعلام شده و از دولت نیز انتظار می‌رود که برای احداث این بازارچه اهتمام جدی‌تری داشته باشد.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس افزود: از وزیر کشور درخواست کردم که این موضوع با اولویت ویژه در دستور کار قرار بگیرد چرا که قطعاً با احداث بازارچه مرزی ایران و عراق در شوش علاوه بر رونق اقتصادی نیز شاهد افزایش اشتغال هم خواهیم بود.

وی به جزئیات این نشست اشاره کرد و گفت: تخصیص اعتبار برای اجرای طرح توسعه و بازسازی حرم حضرت دانیال نبی (ع)، احداث هرچه سریع‌تر بازارچه مرزی ایران و عراق در شهرستان شوش، تخصیص کد روستایی به شهرک الله اکبر هفت‌تپه، بهسازی و آسفالت مسیر طریق الحسین (ع) عبدالخان به چذابه، ارتقای هفت‌تپه و روستاهای محور چعب به شهر از مسائل مهم نشست با وزیر کشور بود.

کعب عمیر بیان کرد: وزیر کشور در این نشست به صورت جداگانه دستورات لازم را نسبت به مسائل مختلف مطرح شده صادر کرد.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس با اشاره به دستورات وزیر کشور نسبت به مسائل و مطالبات اظهار کرد: تا آخرین لحظه پیگیر اجرایی شدن مسائل مختلف هستیم.

کد مطلب 5536034

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