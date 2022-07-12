ابتلای ۴ شهروند فریدونشهری به تب کریمه کنگو

پژمان عقدک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: کرونا در استان اصفهان روند صعودی را پیش گرفته است و می‌توان گفت درصد تست‌های مثبت کرونا در استان اصفهان به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به افزایش بستری‌های بیماران مبتلا به کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشت که این ویروس در شیوع جدید خود همه گروه‌های سنی را درگیر کرده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه علائم کرونا تب، سردرد شدید، گلودرد، کوفتگی و علائم گوارشی است، تصریح کرد: از شهروندان درخواست داریم نسبت به رعایت مسائل بهداشتی و استفاده از ماسک توجه بیشتری داشته باشند.

هنوز ابتلاء به وبا در اصفهان گزارش نشده است

وی در خصوص شیوع وبا در استان اصفهان نیز گفت: خوشبختانه تاکنون بیماری وبا در استان اصفهان مشاهده نشده است اما در کردستان حدود ۳۹ مورد مثبت شناسایی شده است، از این رو توصیه ما این است که از آنجایی که مسافران زیادی را برای عرفه به عتبات عالیات داشتند، مردم از خوردن آب‌های غیر بهداشتی خودداری کنند و اگر علامتدار هستند در همان محل درمان شوند.

عقدک با اشاره به شناسایی چهار بیمار مبتلا به بیماری تب کریمه کنگو در استان اصفهان اظهار داشت: هر چهار مورد مربوط به شهرستان فریدونشهر بوده که منجر به فوت نشده است.

وی در خصوص آبله میمونی در کشور نیز گفت: مبتلا به این بیماری در استان اصفهان و همچنین در کشور گزارش نشده است.