به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری منش صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از وضعیت کرونایی نارنجی در فیروزکوه خبر داد و بر لزوم تزریق دز یادآور واکسن کرونا توسط شهروندان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه نوبت اول واکسن کرونا در فیروزکوه توسط ۸۷ درصد شهروندان تزریق شده است گفت: ۵۰ درصد شهروندان فیروزکوه نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

سرپرست فرمانداری فیروزکوه عنوان داشت: مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت برای ارائه خدمات واکسن آمادگی دارند.

حیدری منش بیان داشت: با توجه به این که فیروزکوه شهر گردشگری است کرونا در این منطقه نارنجی شده و مراجعان سرپایی داریم و اگر مردم رعایت نکنند قطعاً شرایط ملتهب خواهد شد و توصیه اکید این است که مردم حتماً در فضاهای سرپوشیده از ماسک استفاده کنند و برای تزریق واکسن مراجعه کنند.