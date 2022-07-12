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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۳

سرپرست فرمانداری فیروزکوه:

۵۰ درصد شهروندان فیروزکوه نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند

۵۰ درصد شهروندان فیروزکوه نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند

فیروزکوه- سرپرست فرمانداری فیروزکوه از وضعیت کرونایی نارنجی در این شهرستان خبر داد و گفت: ۵۰ درصد شهروندان فیروزکوه نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری منش صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از وضعیت کرونایی نارنجی در فیروزکوه خبر داد و بر لزوم تزریق دز یادآور واکسن کرونا توسط شهروندان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه نوبت اول واکسن کرونا در فیروزکوه توسط ۸۷ درصد شهروندان تزریق شده است گفت: ۵۰ درصد شهروندان فیروزکوه نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

سرپرست فرمانداری فیروزکوه عنوان داشت: مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت برای ارائه خدمات واکسن آمادگی دارند.

حیدری منش بیان داشت: با توجه به این که فیروزکوه شهر گردشگری است کرونا در این منطقه نارنجی شده و مراجعان سرپایی داریم و اگر مردم رعایت نکنند قطعاً شرایط ملتهب خواهد شد و توصیه اکید این است که مردم حتماً در فضاهای سرپوشیده از ماسک استفاده کنند و برای تزریق واکسن مراجعه کنند.

کد مطلب 5536282

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