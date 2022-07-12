ریالی اعتبار فرهنگی برای سواحل در مازندران نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی ظهر سه شنبه در جلسه بررسی طرحهای سالم سازی دریا در استانداری مازندران با بیان اینکه استاندار به شیوه راهبردی در پی رفع مشکلات ساحل است، از تشکیل تیم بازرسی برای رصد و رفع مشکلات سواحل از جمله اقدامات است.
وی افزود: مسائل فرهنگی و اجتماعی در حوزه ساحل رصد میشود و متأسفانه تاکنون هیچ برنامه مدون فرهنگی و اجتماعی در ساحل نداشتیم و برای اولین بار قرارگاه فرهنگی تشکیل و ساختار فرهنگی در سواحل مشخص شد.
وی به شعار هر مازندرانی یک ناجی غریق گفت: شمار غریق به رغم افزایش تعداد گردشگران و آزادسازی نوار ساحلی تاکنون ۱۹ نفر در دریای استان غرق شدند که نسبت به مدت مشابه پارسال نصف بوده است.
سلگی با اشاره به استقرار هزار و ۲۰۰ ناجی در استان گفت: ۴۰۰ ناجی توسط شهرداریها در حال مدیریت هستند و بیش از پنج میلیون مسافر شب طی تعطیلات اخیر در استان اقامت داشتند که بخشهای قابل توجهی از آنها از جاذبههای دریا بهره مند شدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران یادآور شد: بیشترین تجمع انسانی در نوار ساحلی صورت میگیرد اما دریغ از ریالی اعتبار فرهنگی و تاکنون از ظرفیتهای محلی برای غنی سازی مسائل فرهنگی در این بخش استفاده شده است.
وی با اشاره به طراحی برنامه موسیقی محلی در سواحل گفت: تلاش کردیم با بهره گیری از گروههای جهادی و بسیجی برای غنی سازی برنامههای فرهنگی گام برداریم.
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