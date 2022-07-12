به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی در دیدار اعضای شورای هیئات مذهبی شهرستان قزوین اظهار کرد: دهه ولایت و امامت را تبریک عرض میکنم، در جمع باارزشی قرار داریم که هم به لحاظ شخصیتی عزیز هستید و هم رسالت و مسئولیتی که متوجه شما شده، بار سنگینی از جنس بار انبیا، ائمه و شهداست، این خیلی مهم و جدی است.
وی ادامه داد: هیئتها در فرهنگسازی جامعه نقش بسیار اساسی دارند، یعنی اینکه فرهنگ مردم ما چه چیزی است و باید چه چیزی باشد؟ بنابراین ما باید بفهمیم که هستیم، چه هستیم، چطور فکر میکنیم؟
امام جمعه قزوین عنوان کرد: خیلی مهم است که یک مبلغ بداند مردم کجا هستند و قرار است کجا باشند، هیئت این مسئولیت را دارد، باید برای آن وقت بگذاریم، مثلاً مهم است شما بزرگواران جلسات فکری داشته باشید و ببینید نکات مثبت فرهنگ مردم ما الان چیست، ما چه چیزهایی در قزوین داریم که برجسته است و در سطح کشور میتواند رقابت کند و بگوییم ما این را داریم و جاهای دیگر ندارند، برای مثال در خط میگوئیم پایتخت خوشنویسی هستیم، در تعزیه میگوئیم حرف برای گفتن داریم، بگوییم آیا در صداقت و کالاهای صحیح را به دست مردم رساندن، در اداره و خدمترسانی به مردم، در ازدواج و در فرزندآوری، در جهاد و حضور در دفاع از حرم نمرهمان چیست؟
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نیز سراغ منفیها برویم، در تعاملی که با یکدیگر داریم آیا یکدیگر را درک میکنیم، آیا زیر پای یکدیگر را خالی میکنیم؟ آیا کمک کار هم هستیم؟ اینها شناسایی وضعیت موجود است، وقتی وضعیت موجود را شناختیم، وضعیت مطلوب را هم ترسیم میکنیم و برای مثال میگوئیم بیشتر صادرات ما نفت است، این بد است، و باید به چیزهای دیگر تبدیل شود، یا اینکه خامفروشی نکنیم، اینها چشمانداز است، در عرصههای فرهنگی هم باید این کارها را بکنیم.
آیتالله عابدینی تأکید کرد: ما باید در عرصههای فرهنگی ضمن مطالعه گذشته، موجودیت خود را بدون بیانصافی، از نظر مثبت و منفی، ببینیم و چشمانداز واضح را هم ببینیم، این بزرگترین مسئولیتی است که شما اگر بخواهید بنیادین و زیربنایی کار کنید، این راه آن است، باید جلسات فکری متعدد بگذارید، در جلسات فقط به حضور خودتان اکتفا نکنید، به نوبت کارشناسهای مختلفی حتی از استانهای دیگر هم بیاورید، انواع و اقسام سلیقهها را بیاورید تا مشخص شود که ما نمرهمان چند است؟ هر چه هستیم را بدون تعصب رصد کنیم و چشماندازمان را خوب تعریف کنیم و بگوییم ما قرار است به آنجا برسیم.
امام جمعه قزوین تصریح کرد: هیئات را باید حلقه اتصال امام و امت ببینیم، ما میخواهیم جامعه امت و امامت بسازیم، وقتی میخواهیم جامعه امت و امامت بسازیم باید مساجد محور باشند، باید امامان جماعت محور باشند، اگر یک امام جماعت مشکل داشته باشد باید مشکل او را حل کنیم ولی نباید محوریت مسجد و امام جماعت نادیده گرفته شود، این خیلی مهم است، بدون این مسئله گویا ما برای خودمان راه میرویم و برای امام و رهبر راه نمیرویم.
وی یادآور شد: اگر بخواهیم بر اساس منویات رهبر فرزانه انقلاب راه برویم، ایشان به شدت تأکید دارند که مساجد باید جدی گرفته شود و در مساجد نیز امامان جماعات باید جدی گرفته شوند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین عنوان کرد: هر هیئت باید مسجد و امام جماعت مسجد را اصل ببیند، چون مسجد بهعنوان پایگاه و جغرافیا است، امام جماعت هم بهعنوان مدیر دغدغههای فرهنگی و معنوی است که هیئات بهدنبال آن هستند.
وی ادامه داد: اگر ما تمام این خیابانها را پر از طبل و شیپور کردیم، اما وقتی موقع اذان که شد طبل و شیپور نگذاشت صدای اذان مساجد را بشنویم، این چه فرقی میکند با روز عاشورا که اسبهایشان را وادار کردند شیهه بکشند تا سخنرانی امام حسین (ع) به گوش دیگران نرسد، این همان «ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج» در این حوزه است، البته هیئات بسیار زحمت میکشند، اما هنوز خیلی جای کار داریم.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: محتوای ایمانی و قرآنی در هیئات خیلی مهم است، برای مثال بیاییم بر روی اهداف و آرمانهای امام حسین (ع) که در روز عاشورا فرمودند کار کرده و به مردم منتقل کنیم.
این مسئول افزود: اعتماد مردم به هیئتها نیز حائز اهمیت است، باید همه اقشار را جذب هیئات کنیم، هیئت فقط برای حزباللهیها و چادریها نیست، اتفاقاً اگر افراد دیگر را جذب کنیم همان جذب حداکثری که سفارش مقام معظم رهبری است اتفاق میافتد.
وی عنوان کرد: مسئله بعدی حضور روحانی در هیئات برای نشر معارف قرآنی و اهل بیتی است، همچنین مردمی بودن فضای هیئتها نیز حائز اهمیت است، هر چه هیئات از مردم فاصله بگیرند ضررهای دیگری متوجه آنها میشود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین بیان کرد: جهاد تبیین که مقام معظم رهبری روی آن تأکید دارند، واجب فوری و عینی است، یعنی آحاد مردم باید برای آن قیام کنند، اگر بخواهیم همین مسئله را عملیاتی کنیم، جز با مدد هیئات ممکن نخواهد بود، حتماً باید برای تحقق آن دست به دست هم دهیم.
امام جمعه قزوین افزود: مبارزه با مفاسد، امر به معروف و نهی از منکر و به صورت کلی مطالبهگری نیز جزئی از هیئت است، اگر اینها در هیئات ما نباشند این هیئت دیگر هیئت نیست.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهم در هیئات ولایتمداری است، همه در حرف ولایتمدار هستند اما باید تلاش کنیم تا ولایتمداری را به یک اصل اساسی تبدیل کنیم.
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