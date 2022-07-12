استفاده از ظرفیت خیرین برای توسعه استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه ظهر سه شنبه در آئین افتتاح مدرسه خیر ساز شهید راسخ در مرکز شهر مامونیه، اظهار کرد: خیرین انسان‌های اثرگذار و تعیین کننده در توسعه بخش‌های مختلف هستند و لبخند دانش آموزان از کمک‌های خیرین زیباترین شکل قدردانی از جامعه خیرین است.

وی افزود: امیدواریم کارهای انسان دوستانه خیرین ارتقا یابد تا شاهد تحولات بزرگ‌تر در حوزه‌های مدرسه سازی و دیگر عرصه‌ها باشیم.

استاندار استان مرکزی تصریح کرد: خیرین مدرسه ساز در توسعه علمی جامعه نقشی اثرگذار و مؤثر دارند و همواره در کمک به نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش پیش‌قدم بوده‌اند.

مخلص الائمه گفت: اگر بنا باشد در توسعه استان گامی برداریم، بهره‌مندی از ظرفیت خیرین در اولویت است زیرا خیرین بدون توجه به برخی موانع موجود همواره در راه اعتلای جامعه تلاش می‌کنند اما ما این وعده را می‌دهیم موانع موجود را برطرف کنیم.

دیدار با خانواده شهید احمدیان، بازدید از مجتمع فرهنگی و هنری و استخر مامونیه از برنامه سفر استاندار به شهر زرندیه است.