  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۹

وزیر کشور:

دریا مولفه مهم اقتصادی است/ لزوم زیباسازی حریم دریا

دریا مولفه مهم اقتصادی است/ لزوم زیباسازی حریم دریا

ساری- وزیر کشور اقتصاد دریا را مسئله ای مهم برشمرد و آن را از مولفه های اقتصادی کشور بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی بعدازظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی طرح‌های دریا در استان با اشاره به مهم بودن اقتصاد دریا محور، اظهار داشت: یکی از محورهای مهم اقتصادی کشورها دریا محسوب می‌شود و باید از این ظرفیت بهره گیری کرد.

وی با عنوان اینکه دریا فرصت کم نظیری برای بهره مندی مردم از جاذبه‌های آن است، گفت: شمار زیادی از مردم برای جاذبه‌های دریا به منطقه سفر می‌کنند و سواحل دارای اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و باید با این نگاه به ساحل توجه کرد.

وی با تاکید بر اینکه سواحل باید تجلی مدیریت برگرفته از الگوهای دینی و جهادی باشد، افزود: باطن مردم ما خدا طلب و حقیقت جو است و ۱۰۰ درصد به خدا اعتقاد دارند.

وحیدی با اظهار اینکه هلال احمر و اورژانس نیز در سواحل حضور مستمر داشته باشند، گفت: ایمن نگه داشتن ساحل مسئله مهم است و نیروهای فراجا در این زمینه تلاش و نقش آفرینی می‌کنند.

سردار وحیدی با تاکید بر اینکه در حوزه ساحل باید کنشی وارد شویم نه واکنشی، گفت: برخی از مسائل از جمله عفاف و حجاب با گفتمان و تذکر قابل رفع است زیرا عفاف و حجاب امری مشفقانه است.

وزیر کشور تصریح کرد: در عین حال دستگاه‌ها و فراجا وظیفه برخورد با هنجارشکنان را دارند و اجازه نمی‌دهیم کسی عامدا همراه با دشمن، فضا را تخریب و آلوده کند.

وی با تاکید بر اینکه روحانیت اساس کار و انقلاب هستند، گفت: از حضور و طرح‌های فرهنگی در ساحل حمایت می‌کنیم.

وحیدی همچنین درباره ساماندهی حریم ۶۰ متری، گفت: برای زیباسازی حریم قانونی ساحل نیز برنامه ریزی و طرح تهیه شود.

وزیر کشور خواستار برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی در حوزه سواحل شد و گفت: توانمندی‌ها و دستاورهای بخش‌های مختلف در این نمایشگاه‌ها عرضه شود.

وی با اشاره به راه اندازی ۳۵ طرح سالم سازی دریا در مازندران توسعه و تقویت زیرساخت‌ها را ضروری برشمرد و با تقدیر از اقدامات صورت گرفته برای کاهش شمار غریق در دریا، گفت: این طرح با جدیت پیگیری شود.

کد مطلب 5536695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها