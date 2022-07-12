دریا مولفه مهم اقتصادی است/ لزوم زیباسازی حریم دریا

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی بعدازظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی طرح‌های دریا در استان با اشاره به مهم بودن اقتصاد دریا محور، اظهار داشت: یکی از محورهای مهم اقتصادی کشورها دریا محسوب می‌شود و باید از این ظرفیت بهره گیری کرد.

وی با عنوان اینکه دریا فرصت کم نظیری برای بهره مندی مردم از جاذبه‌های آن است، گفت: شمار زیادی از مردم برای جاذبه‌های دریا به منطقه سفر می‌کنند و سواحل دارای اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و باید با این نگاه به ساحل توجه کرد.

وی با تاکید بر اینکه سواحل باید تجلی مدیریت برگرفته از الگوهای دینی و جهادی باشد، افزود: باطن مردم ما خدا طلب و حقیقت جو است و ۱۰۰ درصد به خدا اعتقاد دارند.

وحیدی با اظهار اینکه هلال احمر و اورژانس نیز در سواحل حضور مستمر داشته باشند، گفت: ایمن نگه داشتن ساحل مسئله مهم است و نیروهای فراجا در این زمینه تلاش و نقش آفرینی می‌کنند.

سردار وحیدی با تاکید بر اینکه در حوزه ساحل باید کنشی وارد شویم نه واکنشی، گفت: برخی از مسائل از جمله عفاف و حجاب با گفتمان و تذکر قابل رفع است زیرا عفاف و حجاب امری مشفقانه است.

وزیر کشور تصریح کرد: در عین حال دستگاه‌ها و فراجا وظیفه برخورد با هنجارشکنان را دارند و اجازه نمی‌دهیم کسی عامدا همراه با دشمن، فضا را تخریب و آلوده کند.

وی با تاکید بر اینکه روحانیت اساس کار و انقلاب هستند، گفت: از حضور و طرح‌های فرهنگی در ساحل حمایت می‌کنیم.

وحیدی همچنین درباره ساماندهی حریم ۶۰ متری، گفت: برای زیباسازی حریم قانونی ساحل نیز برنامه ریزی و طرح تهیه شود.

وزیر کشور خواستار برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی در حوزه سواحل شد و گفت: توانمندی‌ها و دستاورهای بخش‌های مختلف در این نمایشگاه‌ها عرضه شود.

وی با اشاره به راه اندازی ۳۵ طرح سالم سازی دریا در مازندران توسعه و تقویت زیرساخت‌ها را ضروری برشمرد و با تقدیر از اقدامات صورت گرفته برای کاهش شمار غریق در دریا، گفت: این طرح با جدیت پیگیری شود.