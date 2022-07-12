به گزارش خبرنگار مهر، رامین ربیعی بعد از ظهر سه‌شنبه همزمان با هفته عفاف و حجاب در بازدید میدانی از واحدهای صنفی عرضه کننده پوشاک در سطح شهرستان کرج مسائل و مشکلات تأمین و روند عرضه مناسب محصولات حوزه عفاف و حجاب را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به برخی از مصوبات ستاد عفاف و حجاب استان البرز در خصوص لزوم همکاری تولید کنندگان و عرضه کنندگان در تأمین نیاز بازار و کالاهای مناسب شئون اسلامی شهروندان البرزی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به عنوان مسئول و ناظر در حوزه تولید و اصناف با جدیت تمام تحقق اهداف ستاد را دنبال خواهد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: علاوه بر حوزه تولید، روند عرضه محصولات حوزه عفاف و حجاب نیز رصد می‌شود.

ربیعی گفت: خوشبختانه هر دو بخش تولید صنفی و صنعتی استان در حوزه پوشاک پای کار آمده اند و شاهد همکاری گسترده اتاق اصناف مرکز استان و شهرستان‌های استان و همچنین اتحادیه‌های صنفی همچون اتحادیه پوشاک و خیاطان در این حوزه هستیم و جای امیدواری است به زودی شاهد تحول جدی در این بخش باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت استان البرز نیز با همکاری سایر دستگاه‌های ناظر در حوزه عفاف و حجاب، روند تأمین و عرضه محصولات مرتبط را مورد توجه قرار خواهد داد و تلاش داریم رضایت مصرف‌کنندگان به شکل مناسبی تأمین شود.