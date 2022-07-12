محبوبیت با اصلاح کردن ارتباط ما با ذات الهی/عشایر حافظان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رضایی عصر سه‌شنبه در جمع اعضای ستاد برگزاری یادواره سه هزار شهید قشقایی با اشاره به درجه اعتقاد آدمی به ذات الهی اضافه کرد: متأسفانه برخلاف آنچه که در نماز بر تمسک جستن صرف به خداوند تاکید داریم اما در عمل اینگونه نبوده و به هر راه و به هرکس در هنگام سختی متوصل می‌شویم غیر از ذات حق و در نهایت وقتی نتیجه نگرفتیم به پروردگار رجوع می‌کنیم.

او با اشاره به دیدگاه شهید مطهری در خصوص درجه ایمان آدمی افزود: ما همه فکر می‌کنیم به منبع الهی ایمان آوردیم در حالی که جز این هست و دچار شرک خفیه هستیم و دست به دامان همه کس و همه چیز غیر از خدا می‌زنیم و لذا فردای قیامت ما ناخواسته به جهت شرک ورزیدن به عبودیت خداوند، در صف مشرکان قرار می‌گیریم، چرا که انجا که باید تحقیق می‌کردیم، تقلید کردیم و آنجایی که باید تقلید می‌کردیم، تحقیق کردیم در حالی که امروزه ما فرصت تحقیق را از خود گرفتیم حال آنکه تنها چیزی که باید دران تحقیق پذیرفت خود توحید هست.

مسئول بسیج رسانه فارس با اشاره به اعتقاد راسخ شهدا که حتی علی‌رغم کسب توفیقات علمی که می‌توانستند درجات خود را در جامعه ترفیع دهند اما جنگ و جبهه را ترجیح دادند و جاودان شدند، یادآور شد: امروز ما به شهدا حسرت می‌خوریم و هرچی نگاه می‌کنیم به یک چیز می‌رسیم که از تعلقات دنیوی و مادی و حتی فرزندان عزیز خود دل بریدند تا جاودان بمانند.

رضایی حفظ و حراست از نظام و کشور را وصیت و سفارش شهدا توصیف کرد و افزود: اگر امروز آن طور که باید به سفارش عزیزان عمل نشده بدان جهت هست که ما فراموش کردیم و آنچه را که یک روز بخاطر آن شعار دادیم و جوانان پاکی جان دادند را ازیاد بردیم و بجایی رسیدیم که شهید باکری پیش بینی کرده بود که بازماندگان از جنگ به سه گروه تقسیم می‌شوند «که یک عده با اینکه همرزم شهدا بودند، جنگ را زیر سوال می‌برند و یک عده هم به سراغ دنیا طلبی می‌روند و فقط یه گروه معدود می‌مانند که حسرت می‌خورند و دق می‌کنند» که به گفته این شهید عزیز، افراد جز هر کدام قرار بگیرند، پشیمان خواهند شد.

او هر گونه سو استفاده از وجود شهدا و به نان رسیدن از نام آنها را باعث مدیون شدن به شهدا دانست و گفت: اگر قرار است نام شهدا را همانطور که زنده هستند و از محضر الهی روزی می‌گیرند، احیا کنیم باید به معنای واقعی انها را حاضر و ناظر بدانیم که مصداق آن شهید سلیمانی عزیز است که خود را یک لحظه از روح شهدا جدا ندید و مورد تحسین دوست و دشمن بود و در شهادت او گرایش‌ها و افکار مختلف گریستن، چرا که رابطه خود را با خدا اصلاح کرد و لذا خداوند نیز رابطه او را با امت اسلامی اصلاح کرد و لذا اگر بدنبال محبوبیت هستیم راه آن اصلاح کردن ارتباط با ذات الهی است تا او به داشته کم ما برکت بدهد و قلیل ما را در چشم دیگران کثیر کرده و عزت یابیم.

رضایی با اشاره به وجود سه هزار شهید قشقایی تصریح کرد: این یادواره اولین گامی است که برای احیا نام این شهدا می‌خواهیم برداریم که باید محکم برداشت و این تعداد شهید را بعنوان یک شناسنامه‌ای از انسان‌های پاک سردست بگیریم و به آن افتخار کنیم، چرا که در طول قرن‌ها عشایر حافظ کشور بودند و حکومت و مرزهای ایران توسط این قشر حراست می‌شد و امروز مشخص می‌شود که اگر در طول ۸ سال جنگ تحمیلی یک وجب از خاک کشور از آن جدا نشده، بدان جهت است که سه هزار شهید قشقایی فقط از فارس تقدیم شده است که در کنار دیگر شهدای عزیز پرچم جمهوری اسلامی را برافراشته نگه داشتند.