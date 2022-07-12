راه اندازی ۲ سایت جدید تلفن همراه در قروه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان، آزاد حکمت اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مخابراتی موجب توسعه زیرساخت‌ها و بهبود عملکرد سرویس‌های ارتباطی در استان می‌شود.

وی افزود: برای تأمین تجهیزات لازم برای نصب و راه‌اندازی سایت‌های جدید BTS در شهرستان قروه ۷۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

حکمت اظهار داشت: پس از انجام عملیات درایو تست توسط همکاران به منظور استقرار سایت‌های جدید تلفن همراه بر حسب نیاز مشتریانِ ساکن در محدوده میدان امام حسین و شهرک گاز به عنوان دو نقطه شهری، اقدامات لازم در راستای اجرای این پروژه محقق شد.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات و منابع مخابراتی برای نصب و راه‌اندازی این سایت شرایط بهره‌مندی مشتریان از سرویس‌های با کیفیت‌تر را فراهم خواهد کرد، خاطرنشان کرد: سایت‌های مذکور مجهز به تکنولوژی‌های 3G ،2G و 4G است که دسترسی سریع مشتریان به محتواهای موجود در فضای مجازی، بهره‌گیری از مطالب و آموزش‌های آنلاین، انجام امورات و کارهای غیرحضوری در حوزه‌های مختلف را مهیا کرده است.

مدیر مخابرات منطقه کردستان یادآور شد: با نصب و راه‌اندازی این سایت‌ها، مشتریان تلفن همراه اول پیام‌های خود را از طریق voice و دیتا با کیفیت و سرعت بالاتر ارسال می‌نمایند.

حکمت اعلام کرد: در حال حاضر ۵۵ سایت BTS در شهرستان قروه با تکنولوژی‌های 3G ،2G و 4G در نقاط شهری و روستایی نصب، راه‌اندازی و فعال هستند.

وی همچنین بیان داشت: ۹۳ هزار و۷۹۰ مشترک با شماره دائمی و ۱۹ هزار و ۲۴۴ مشترک با شماره‌های اعتباری از سرویس‌ها و خدمات تلفن همراه اول در شهرستان قروه بهره می‌گیرند.