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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۲۲:۴۶

فرمانده انتظامی کرمانشاه خبر داد؛

ارائه بیش از ۲۲۰۰۰ تذکر در حوزه امنیت اخلاقی

ارائه بیش از ۲۲۰۰۰ تذکر در حوزه امنیت اخلاقی

کرمانشاه- فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از ارائه بیش از ۲۲ هزار تذکر در حوزه امنیت اخلاقی از ابتدای سال جاری در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: حوزه حجاب و عفاف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اگر به تاریخ و پیشینه کشورمان هم نگاه کنیم می‌بینیم که این موضوع از دیرباز دارای اهمیت زیادی بوده است.

وی با بیان اینکه حجاب در جامعه اسلامی ما یک ارزش تلقی می‌شود، گفت: چه در قرآن و چه از سوی ائمه اطهار (ع) بارها به اهمیت و لزوم رعایت آن تاکید شده و ما هم در جمهوری اسلامی باید به توصیه‌های عنوان شده در این زمینه عمل کنیم.

جاویدان با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر رعایت حجاب صراحت دارد، تصریح کرد: افرادی هم که از رعایت آن و تبعیت از قانون خودداری کنند مجازات‌هایی برای آنها تعیین شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه در موضوع عفاف و حجاب ۲۶ دستگاه به صورت مستقیم و ۶ دستگاه نیز به صورت غیرمستقیم مسئولیت و وظیفه دارند، افزود: بدون شک اگر همه آنها به وظایف خود عمل کنند شرایط وضعیت بهتری را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: با این حال پلیس وظیفه خود می‌داند در هر شرایطی به وظایفش در حوزه حجاب و عفاف که امروز به یکی از مطالبات مردمی هم تبدیل شده به عنوان متولی نظم و امنیت در جامعه عمل کند.

جاویدان خاطرنشان کرد: در همین راستا پلیس هماهنگی‌های لازم را نیز با دستگاه قضائی و مسئولان فرهنگی استان انجام داده و طرح‌های ارتقا امنیت اخلاقی را با جدیت و قدرت بیشتری اجرا خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از نظارت گسترده پلیس بر اماکن تفریحی، تاریخی، گردشگری، خدماتی، تجاری و حتی آژانس‌های مسافرتی و تورهای گردشگری خبر داد و گفت: پلیس اجازه نمی‌دهد برخی‌ها با هر بهانه و عنوانی باعث ترویج بدحجابی شوند.

جاویدان یادآوری کرد: از این پس نظارت بر کافه رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها نیز افزایش یافته و در صورت بروز هرگونه تخلف برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

وی در خصوص نظارت پلیس بر تورهای گردشگری نیز گفت: متولیان این امر باید دقت و نظارت خود را بر کار تورها افزایش داده و حتماً مقید به رعایت مسائل شرعی باشند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه از ارائه بیش از ۲۲ هزار مورد تذکر در حوزه امنیت اخلاقی، رعایت حجاب، بدپوششی و بدحجابی طی سه ماه و ۲۰ روز سپری شده از سال خبر داد و گفت: در همین راستا یک هزار و ۷۰۰ نفر نیز به مراکز انتظامی دعوت و مورد هدایت و ارشاد قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: ۲۳۰ دستگاه خودرو نیز به علت مزاحمت، دور دور کردن و دیگر تخلفات اجتماعی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

ممنوعیت سگ گردانی در انظار عمومی

جاویدان همچنین از ممنوعیت سگ گردانی در کرمانشاه خبر داد و گفت: برخورد با این پدیده نیز یکی دیگر از مطالبات مردم است و بارها در دیدارهای عمومی، انظار مختلف مردم خواستار تداوم با این موضوع شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بیان کرد: مأموران پلیس در صورت مشاهده سگ گردانی توسط افراد آنها را به شهرداری برای نگهداری در مراکز مخصوصی که ایجاد شده تحویل خواهند داد و افراد سگ گردان هم در صورت استمرار و تکرار پرونده قضائی برایشان تشکیل می‌شود.

وی همچنین از تداوم طرح ناظر یک خبر داد و گفت: در این طرح با مسئله بی حجابی و بدحجابی در خودروها برخورد می‌شود که بار اول همکاران ما به تذکر بسنده می‌کنند و در صورت تکرار صاحب خودرو به پلیس امنیت اخلاقی دعوت و از وی تعهد گرفته می‌شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: فردی که به پلیس امنیت اخلاقی دعوت شده در صورت عدم مراجعه ظرف مدت ۱۰ روز خودرو وی توقیف و روانه پارکینگ خواهد شد.

کد مطلب 5536973

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