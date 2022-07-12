ارائه بیش از ۲۲۰۰۰ تذکر در حوزه امنیت اخلاقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: حوزه حجاب و عفاف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اگر به تاریخ و پیشینه کشورمان هم نگاه کنیم می‌بینیم که این موضوع از دیرباز دارای اهمیت زیادی بوده است.

وی با بیان اینکه حجاب در جامعه اسلامی ما یک ارزش تلقی می‌شود، گفت: چه در قرآن و چه از سوی ائمه اطهار (ع) بارها به اهمیت و لزوم رعایت آن تاکید شده و ما هم در جمهوری اسلامی باید به توصیه‌های عنوان شده در این زمینه عمل کنیم.

جاویدان با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر رعایت حجاب صراحت دارد، تصریح کرد: افرادی هم که از رعایت آن و تبعیت از قانون خودداری کنند مجازات‌هایی برای آنها تعیین شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه در موضوع عفاف و حجاب ۲۶ دستگاه به صورت مستقیم و ۶ دستگاه نیز به صورت غیرمستقیم مسئولیت و وظیفه دارند، افزود: بدون شک اگر همه آنها به وظایف خود عمل کنند شرایط وضعیت بهتری را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: با این حال پلیس وظیفه خود می‌داند در هر شرایطی به وظایفش در حوزه حجاب و عفاف که امروز به یکی از مطالبات مردمی هم تبدیل شده به عنوان متولی نظم و امنیت در جامعه عمل کند.

جاویدان خاطرنشان کرد: در همین راستا پلیس هماهنگی‌های لازم را نیز با دستگاه قضائی و مسئولان فرهنگی استان انجام داده و طرح‌های ارتقا امنیت اخلاقی را با جدیت و قدرت بیشتری اجرا خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از نظارت گسترده پلیس بر اماکن تفریحی، تاریخی، گردشگری، خدماتی، تجاری و حتی آژانس‌های مسافرتی و تورهای گردشگری خبر داد و گفت: پلیس اجازه نمی‌دهد برخی‌ها با هر بهانه و عنوانی باعث ترویج بدحجابی شوند.

جاویدان یادآوری کرد: از این پس نظارت بر کافه رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها نیز افزایش یافته و در صورت بروز هرگونه تخلف برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

وی در خصوص نظارت پلیس بر تورهای گردشگری نیز گفت: متولیان این امر باید دقت و نظارت خود را بر کار تورها افزایش داده و حتماً مقید به رعایت مسائل شرعی باشند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه از ارائه بیش از ۲۲ هزار مورد تذکر در حوزه امنیت اخلاقی، رعایت حجاب، بدپوششی و بدحجابی طی سه ماه و ۲۰ روز سپری شده از سال خبر داد و گفت: در همین راستا یک هزار و ۷۰۰ نفر نیز به مراکز انتظامی دعوت و مورد هدایت و ارشاد قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: ۲۳۰ دستگاه خودرو نیز به علت مزاحمت، دور دور کردن و دیگر تخلفات اجتماعی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

ممنوعیت سگ گردانی در انظار عمومی

جاویدان همچنین از ممنوعیت سگ گردانی در کرمانشاه خبر داد و گفت: برخورد با این پدیده نیز یکی دیگر از مطالبات مردم است و بارها در دیدارهای عمومی، انظار مختلف مردم خواستار تداوم با این موضوع شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بیان کرد: مأموران پلیس در صورت مشاهده سگ گردانی توسط افراد آنها را به شهرداری برای نگهداری در مراکز مخصوصی که ایجاد شده تحویل خواهند داد و افراد سگ گردان هم در صورت استمرار و تکرار پرونده قضائی برایشان تشکیل می‌شود.

وی همچنین از تداوم طرح ناظر یک خبر داد و گفت: در این طرح با مسئله بی حجابی و بدحجابی در خودروها برخورد می‌شود که بار اول همکاران ما به تذکر بسنده می‌کنند و در صورت تکرار صاحب خودرو به پلیس امنیت اخلاقی دعوت و از وی تعهد گرفته می‌شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: فردی که به پلیس امنیت اخلاقی دعوت شده در صورت عدم مراجعه ظرف مدت ۱۰ روز خودرو وی توقیف و روانه پارکینگ خواهد شد.