برگزاری دوره آموزشی مدیریت مسجد ویژه ائمه جماعات استان مرکزی

حجت الاسلام امیر طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره آموزشی مدیریت مسجد ویژه ائمه جماعات استان مرکزی که همزمان در اراک و کمیجان ساوه و خمین برگزار می‌شود که از شهرستان‌های همجوار هم به این ۴ شهر مراجعه می‌کنند.

وی افزود: در این دوره مطالب آموزشی مدیریتی مسجد توسط دکتر نظری به صورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود که ابتدا بخش حضوری و سپس بخش مجازی برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه مطالب آموزشی مسجد تمدن ساز توسط اساتیدی از بنیاد هدایت سازمان تبلیغات به شرکت کندگان ارائه می‌شود، گفت: در پایان این دوره آزمون برگزار می‌شود و ضمن تقدیر از نفرات برتر هدایای نیز اهدا می‌شود.

حجت الاسلام طاهری عنوان کرد: سند مدیریت مسجد در اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی پیرو دستور آیت الله دری نجف آبادی نوشته شد و در اواخر سال گذشته به تمام نهادهای ذیربط ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه طبق این سند باید دو کمیته جذب و پشتیبانی در هر شهرستان ایجاد شود، گفت: کمیته جذب وظیفه دارد نظام مسجد را ایجاد کند و کمیته پشتیبانی وظیفه دارد از جمله فعالیت‌های مسجد حمایت و پشتیبانی کند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: ارتقای مسجد زمانی اتفاق می‌افتد که روحانی مسجد ظرفیت‌های لازم را داشته باشد و همچنین نهادهای مرتبط به‌ویژه نهادهای مردمی نیز به او کمک کنند.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به این‌که مدیریت مسجد یک مهارت ویژه است، گفت: احکام روحانیون به‌عنوان امام‌جماعت به‌شرط، طی کردن دوره مدیریت مسجد صادر می‌شود.