برنامه حضور وزرا در سفر هیات دولت به کرمانشاه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و هشتمین سفر استانی دولت سیزدهم ۱۵ وزیر و معاون رئیس جمهور، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را همراهی می‌کنند و به نمایندگی از آیت‌الله رئیسی برای حضور در بین مردم و پیگیری مشکلات به شهرستان‌های این استان سفر خواهند کرد.

بر این اساس در این سفر؛ یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان‌های اسلام آبادغرب و دالاهو، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان سرپل ذهاب و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان سنقر است.

همچنین بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور بررسی مطالبات مردمی برنامه سفر به شهرستان‌های کنگاور و صحنه و سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری مطالبات شهرستان‌های جوانرود و روانسر را بررسی می‌کند.

سید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شهرستان هرسین، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو به ثلاث باباجانی و سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثار گران به شهرستان پاوه سفر می‌کند.

سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به شهرستان‌های گیلانغرب و قصرشیرین، احمد وحیدی وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور بررسی مشکلات شهرستان کرمانشاه، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده و حجت‌الاسلام و المسلمین سیدرضا تقوی عضو شورای هماهنگی و ارتباطات با روحانیت در این سفر حضور دارند.

گفتنی است، از روز گذشته ۲۹ میز خدمت و ارتباط مردمی با حضور شماری از معاونان وزیران به عنوان نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌ها در نقاط مختلف استان تشکیل شده است تا علاوه بر دیدار چهره به چهره با مردم و بررسی شکایات و پیشنهادات، خواسته‌ها و نامه‌های مکتوب مردمی را دریافت کنند.