تکمیل ۱۵۳ پروژه ورزشی خراسان جنوبی نیازمند ۶۰۰ میلیارد اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین خسروی صبح پنج شنبه در دیدار با رئیس و اعضای شورای بخش مرکزی بیرجند با بیان اینکه ۱۵۳ پروژه ورزشی ناتمام در سطح استان وجود دارد، افزود: تکمیل و بهره برداری این پروژه ها نیازمند ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

وی با بیان اینکه احداث سالن چند منظوره ورزشی مهرشهر با پیشرفت فیزیکی خوبی در حال انجام است، افزود: با بهره‌برداری از این پروژه ورزشی بخشی از نیازها و درخواست‌های منطقه شمال شهر و روستاهای حاشیه شهر بیرجند برطرف می‌شود.

خسروی با بیان اینکه در حوزه توسعه زیرساخت‌های ورزشی نگاه ما توزیع عادلانه در سطح استان است، گفت: متأسفانه در حوزه زیرساخت‌ها و سرانه ورزشی، مرکز استان در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

وی بیان کرد: تجهیزات و امکانات ورزشی و همچنین توسعه زیرساخت‌های ورزشی با نگاه کارشناسی، تخصصی و عادلانه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته توزیع خواهد شد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به ماده هفت برنامه ششم توسعه، هزینه‌های تولید کنندگان و صادر کنندگان در حوزه ورزش به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی لحاظ می‌شود.