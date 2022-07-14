۱۱ پایگاه موتورلانس اورژانس در فارس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدجواد مرادیان صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ۳۱۹ هزار تماس با سامانه ۱۱۵ شیراز در سه ماه اول سال، افزود: توسعه پایگاههای موتورلانس میتواند راهکاری مناسب در مقابل افزایش درخواست برای خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و کمبود آمبولانس در سطح استان باشد.
وی تصریح کرد: از اواسط تیرماه در شیراز با اضافه شدن یک پایگاه موتورلانس تعداد پایگاههای موتوری به سه پایگاه افزایش یافت و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹۰۰ عملیات امدادی انجام داده اند.
دکتر مرادیان در ادامه افزود: تاکنون طی بررسیهای انجام شده از لحاظ تعداد مأموریت و زمان رسیدن بر بالین بیمار، از ابتدای مرداد ماه هشت شهرستان استان برای افزایش کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی خود به موتورلانس مجهز میشوند و تعداد موتورلانسهای فعال استان به ۱۱ پایگاه خواهد رسید.
رئیس اورژانس فارس یادآور شد: در سال ۱۳۸۳ شیراز اولین موتورلانس را در کشور راه اندازی کرد.
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