ارسال ۱۶۰ اثر به یازدهمین دوره جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی صادق حسنی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه هماهنگی سیاستگذاری جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان با بیان اینکه تاکنون ۱۶۰ اثر به جشنواره ارسال شده است، اظهار کرد: در بخش کودک جشنواره نیز ۳۰ اثر ارسال شده که نشان دهنده استقبال خوب مردم از جشنواره است.

دبیر اجرایی جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان با اشاره به برگزاری نشست هیئت انتخاب این جشنواره در ۲۵ تیرماه گفت: مهمان‌های ویژه جشنواره از کردستان عراق هستند که مراحل اداری برای ورود آنها به استان در حال طی شدن است.

وی با بیان اینکه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و شهردار مریوان نیز از مهمانان احتمالی جشنواره هستند، افزود: درخواست ما پیگیری برای حضور معاون هنری وزیر ارشاد و استاندار یا معاون سیاسی وی به جشنواره است.

رویکرد تئاتر شهروند اجرای سیاست عدالت هنری تعمیم شهرستانی است

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان نیز در این جلسه با اشاره به تلاش‌های عوامل دست اندرکار جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان بیان کرد: این جشنواره ظرفیت جدیدی در استان گیلان ایجاد می‌کند و باید برای برگزاری هر چه بهتر آن نهایت توان خود را به کار بگیریم.

مجید رحمانی با بیان اینکه به لحاظ اجرایی و محتوایی چند ماه پر فعالیتی را در استان در پیش داریم، عنوان کرد: جشنواره هفته دفاع مقدس، جشنواره تئاتر خیابانی میرزا کوچک و جشنواره تئاتر استانی در ماه‌های آینده برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه انگیزه و نشاط موجود در حوزه تئاتر گیلان بی بدیل است، افزود: رویکرد تئاتر شهروند اجرای سیاست عدالت هنری تعمیم شهرستانی است و حداقل ۱۵ تا ۲۰ کار این جشنواره یک اجرا را در دیگر شهرستان‌ها به جز لاهیجان داشته باشند.

رحمانی با تاکید بر اینکه اجرای تئاتر باید پیوست آموزشی داشته باشد، ادامه داد: برگزاری یک کارگاه آموزشی تئاتر قطعی شده و در حال پیگیری هستیم که فضای بیشتری برای این امر فراهم شود.