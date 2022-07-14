به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شهبازی صبح پنجشنبه در بازدید از طرح‌های گردشگری شهرستان کوثر اظهار کرد: ورود گردشگران تابستانی به شهرستان کوثر نسبت به دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و با فروکش کردن کرونا شاهد استقبال گردشگران از مناطق مهم فرهنگی این شهرستان هستیم.

وی با اشاره به اینکه حضور سرمایه گذاران در این منطقه حاکی از استعدادها و قابلیت‌های گردشگری کوثر است، خاطرنشان کرد: در آینده‌ای نزدیک و با حضور سرمایه گذاران ملی شاهد اجرای ۱۰ پروژه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری این شهرستان خواهیم بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کوثر این شهرستان را دارای جاذبه‌های متعدد گردشگری از جمله رستم داشی، داش حمام، سنج روپیر، یخچال طبیعی، دربند روستای هواشانق، سرمستان یا سلمستان، دربند مشکول، منبر مشکول، پل فیروزآباد و سدهای خاکی از جمله سد خاکی قره قشلاق اعلام کرد و گفت: این جاذبه‌های گردشگری برای توریست‌های داخلی و خارجی معرفی شده و شاهد ارتقای سیمای گردشگری کوثر خواهیم بود.

شهبازی ادامه داد: انتخاب استان اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو زمینه‌های حمایت ویژه و گسترده را از سرمایه‌گذاران در شهرستان کوثر فراهم کرده و این شهرستان مقصد اصلی گردشگران است.

وی افزود: به دلیل واقع شدن شهرستان کوثر در مسیر گردشگری کشور و نیز راه‌آهن سراسری چشم‌انداز روشنی برای توسعه گردشگری منطقه پیشرو است و همین موضوع در کنار انتخاب استان اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو سبب شده تا جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اولویت اصلی در کوثر باشد.

شهبازی گفت: با اجرای این طرح‌ها تحول بزرگی در حوزه گردشگری و توسعه آن صورت خواهد گرفت و این امر زمینه برای جذب هر چه بیشتر گردشگران و نیز سرمایه‌گذاران در این بخش در شهرستان را به دنبال خواهد داشت که این امر منجر به توسعه منطقه می‌شود.