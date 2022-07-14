شروع عملیات اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین با حضور سعید محمد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور ظهر پنجشنبه در جریان بیست و هشتمین سفر استانی هیأت دولت با حضور در شهرستان قصر شیرین از مرزهای این شهرستان بازدید کرد.

در مراسمی با حضور بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه و سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، «نادر نادری» به‌عنوان مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی قصرشیرین معرفی شد.

در ادامه سعید محمد طی مراسم افتتاح ساختمان منطقه آزاد تجاری قصرشیرین و شروع عملیات اجرایی این منطقه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امید است که منطقه آزاد تجاری قصرشیرین منشأ توسعه این شهرستان مرزی و استان کرمانشاه باشد.

وی افزود: از امروز کلید منطقه آزاد تجاری قصرشیرین به عنوان پانزدهمین منطقه آزاد تجاری به «نادر نادر» مدیر اجرایی این منطقه تحویل داده شده است تا در جهت رونق این منطقه حرکت داشته باشیم.