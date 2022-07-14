کرونا یک خانواده البرزی دیگر را عزادار کرد

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۸ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۲۵ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت یک بیمار کرونایی جان خود را از دست داده و مجموع جان‌باختگان به ۶ هزار و ۸۴۲ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۸۸ هزار و ۵۵۸ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۸۱ هزار و ۶۴۱ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.