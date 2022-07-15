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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۴۴

هنرمند پیشکسوت گناوه‌ای تجلیل شد

هنرمند پیشکسوت گناوه‌ای تجلیل شد

گناوه- طی مراسمی با حضور هنرمندان، از استاد عباس سلامی‌زاده هنرمند پیشکسوت گناوه‌ای تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری دبیر برنامه بزرگداشت استاد عباس سلامی زاده که به همت مؤسسه نیمدری سبز و همکاری اداره ارشاد و انجمن موسیقی گناوه برگزار شد اظهار داشت: استاد عباس سلامی زاده هنرمندی است که در بیشتر رشته‌های هنری صاحب آثاری فاخر است.

وی افزود: استاد سلامی زاده داری نشان درجه ۲ هنری از وزارت ارشاد و استاد خوشنویسی است که در حوزه موسیقی چند ساز را می‌نوازد و از پیشکسوتان تئاتر گناوه نیز به شمار می‌رود.

مظفری گفت: چهار دهه حضور پر ثمر استاد سلامی زاده در فرهنگ و هنر گناوه شاگردان بسیاری را بخصوص در زمینه خوشنویسی و موسیقی تربیت کرده است.

هنرمند پیشکسوت گناوه‌ای تجلیل شد

استاد عباس سلامی زاده در این مراسم ضمن تشکر از برگزارکنندگان گفت: باید حمایت از هنرمندان بخصوص پیشکسوتان فرهنگ و هنر به صورت ویژه در دستور مسؤلین فرهنگی باشد.

وی با بیان اینکه هنر و فرهنگ گناوه نیاز به توجه بیشتری دارد افزود: باید بزرگان فرهنگ و هنر این دیار را پیش از آنکه از میان ما بروند احترام کرد و بزرگ داشت.

در این مراسم که با حضور علاقمندان در تالار بهزاد گناوه برگزار شد گروه موسیقی قاصدک به سرپرستی هنرمند جانباز مهدی خسروانی که استاد سلامی زاده نیز از اعضای این گرو. قطعاتی را اجرا کرد که با استقبال روبرو شد.

هنرمند پیشکسوت گناوه‌ای تجلیل شد

هنرمند پیشکسوت گناوه‌ای تجلیل شد

کد مطلب 5538718

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