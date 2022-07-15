به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان رسالت و مسئولیت بسیار مهمی را در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد.

وی حفاظت از قانون اساسی و جمهوریت و اسلامیت نظام اسلامی را از مهمترین رسالت‌های شورای نگهبان دانست و اضافه کرد: شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ساز و کار اعمال ولایت فقیه است.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به اینکه شورای نگهبان همواره مورد هجوم افراد و گروه‌های مختلف و متعددی بوده است خاطرنشان کرد: یکی از مسئولیت‌ها و وظایف مهم شورای نگهبان جلوگیری از نفوذ در داخل نظام بوده است.

وی تاکید کرد: شورای نگهبان در این زمینه با جلوگیری از ورود شخصیت‌ها و گاهی با جلوگیری از تصویب قوانینی برای نفوذ اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده است.

حجت الاسلام دشتی با اشاره به اینکه شورای نگهبان با این اقدامات جلوی بسیاری از مشکلات را گرفته است ادامه داد: اگر شورای نگهبان نبود امروز مسیر درخشانی که در راستای مقاومت جهاد و ایستادگی و سازندگی در جمهوری اسلامی پدیدار شده وجود نداشت.

وی با گرامیداشت اعیاد امامت و ولایت و تبریک عید غدیر بیان کرد: باید در این ایام و به ویژه در روز غدیر جشن‌های باشکوهی برای گرامیداشت این روز مهم و عید الله الاکبر برگزار شود.

امام جمعه موقت بوشهر به اهمیت محبت ائمه اطهار اشاره کرد و افزود: امیدواریم که خداوند این سرمایه ما را فزونی دهد و ما را سعادتمند به حرکت در مسیر اهل بیت گرداند.

وی با بیان اینکه همه ما باید عشق به ولایت را ابراز کنیم و در جامعه اظهار کنیم ادامه داد: حاکمیت دین وقتی همراه با ولایت باشد می‌تواند خودش را در جهان امروز مطرح کند و دیگران را به سمت خود سوق دهد.

حجت الاسلام دشتی اظهار داشت: حاکمیت دینی و پرچم دار این حاکمیت در جهان امروز یعنی ایران اسلامی قوی در مقابل دنیای استکبار ایستاده و فرهنگ مقاومت را زنده نگه داشته است.